“Una plastica? Mille plastiche!”: LATI apre le porte della fabbrica e racconta il futuro dei materiali
Sabato 28 novembre Casa LATI apre al pubblico con visite alla fabbrica, laboratori e incontri dedicati all'innovazione. Con la CEO Michela Conterno si parlerà anche del futuro delle imprese
Come si inventa un materiale che ancora non esiste? E cosa distingue una plastica dall’altra? Sono alcune delle domande a cui LATI risponderà sabato 28 novembre, quando aprirà le porte di Casa LATI per una giornata dedicata alla scoperta dei materiali, all’innovazione e al futuro dell’impresa.
L’open day sarà un’occasione per conoscere da vicino una realtà industriale del territorio, entrare nei luoghi della ricerca e della produzione e confrontarsi sulle trasformazioni che stanno interessando il mondo del lavoro.
Dalla plastica alla ricerca di nuovi materiali
Il programma propone diverse attività tra cui i partecipanti potranno scegliere in base ai propri interessi. Con “Una plastica? Mille plastiche!” sarà possibile esplorare le caratteristiche, le proprietà e le applicazioni dei diversi materiali plastici, scoprendo quanto sia articolato un mondo spesso identificato con un’unica parola.
L’incontro “Come nasce un nuovo materiale?” porterà invece i visitatori nel mondo della ricerca e sviluppo, raccontando il percorso che parte da un’esigenza concreta, passa attraverso un’idea e arriva alla realizzazione di un materiale innovativo.
Michela Conterno e il futuro delle imprese
Tra gli appuntamenti della giornata anche “Pensare l’impensabile”, una tavola rotonda dedicata al futuro delle persone e delle imprese.
Al centro del confronto ci saranno tecnologia, sostenibilità e nuovi modelli di lavoro, con la partecipazione di Michela Conterno, CEO di LATI. Un’occasione per riflettere su come l’innovazione possa trasformare non soltanto i processi produttivi, ma anche l’organizzazione delle aziende e il ruolo delle persone.
Un viaggio dentro la fabbrica
L’open day offrirà inoltre la possibilità di partecipare a un tour della fabbrica e del laboratorio, entrando negli spazi in cui vengono studiati, sviluppati e prodotti i materiali.
Un’esperienza che permetterà di osservare da vicino il lavoro quotidiano dell’azienda e di comprendere il legame tra ricerca scientifica e applicazione industriale.
Come partecipare
L’appuntamento è per sabato 28 novembre 2026. Le attività prevedono posti limitati ed è quindi necessario prenotare.
Il programma completo, le informazioni organizzative e le prenotazioni sono disponibili sulla pagina Eventbrite dell’open day Casa LATI.
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