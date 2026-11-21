Una scatola di fagioli, una pipa, un aerografo da pittura e persino una grossa siringa risalente alla Prima guerra mondiale. Cosa possono avere in comune oggetti così diversi? Apparentemente nulla. Eppure, nelle mani di Amedeo Capelli, in arte Stocafisso Design, diventano gli ingranaggi di una macchina straordinaria, capace di produrre fumo e sputare fuoco. Un automa ancora in costruzione, che sembra uscito da un laboratorio del Rinascimento e che racconta meglio di qualsiasi definizione il talento e la fantasia del suo inventore.

È una delle sorprese dell’incontro realizzato da Walter Capelli, fotografo e artista, per il progetto “Acqua Pane e Terra”, un viaggio attraverso le storie, i volti e le passioni di persone che esprimono la creatività e l’identità del territorio varesino.

Amedeo Capelli ama definirsi semplicemente un inventore, costruttore di automi e di oggetti divertenti. Una descrizione che nasconde un universo di ingegno, curiosità e straordinaria manualità. Le sue creazioni nascono spesso da materiali di recupero, componenti destinati ad altri utilizzi e oggetti che sembravano aver concluso la propria esistenza.

Dare nuova vita agli oggetti

Per Stocafisso Design ogni materiale può nascondere una possibilità. Un pezzo di ferro, un ingranaggio, una vecchia scatola o uno strumento dimenticato possono diventare parte di un meccanismo complesso, capace di muoversi e sorprendere.

Il nuovo automa presentato in anteprima durante l’incontro è un esempio perfetto di questa filosofia. Per realizzare il sistema che produce gli effetti di fumo e fuoco, Amedeo ha assemblato una caldaia ricavata da una scatola di fagioli, un aerografo, una pipa e una siringa della Prima guerra mondiale.

Oggetti lontanissimi tra loro per origine e funzione che, grazie alla sua inventiva, trovano un nuovo equilibrio e diventano parti di un’unica macchina scenica.

Da Varese alle pagine del New York Times

Il lavoro di Amedeo Capelli ha superato da tempo i confini del territorio. I suoi automi vengono venduti in tutto il mondo e le sue creazioni hanno attirato l’attenzione di importanti pubblicazioni internazionali, tra cui il New York Times.

A conquistare chi osserva queste opere non è soltanto la complessità dei meccanismi, ma soprattutto la loro capacità di generare meraviglia.

Gli automi di Stocafisso Design sono infatti molto più che macchine. Sono piccoli racconti meccanici, costruiti con ferro, legno, ingranaggi e materiali recuperati. Oggetti che si animano, sorprendono e riescono a restituire, anche agli adulti, quello stupore infantile che nasce davanti a qualcosa di inatteso.

La meraviglia raccontata da “Acqua Pane e Terra”

L’incontro con Amedeo Capelli si inserisce nel percorso artistico e fotografico di Walter Capelli, che attraverso “Acqua Pane e Terra” porta alla luce persone e storie capaci di raccontare il territorio da prospettive originali.

Quella di Stocafisso Design è una storia di creatività, di lavoro artigianale e di libertà nell’immaginare. Ma è anche una riflessione sul valore degli oggetti e sulla possibilità di dare una seconda vita a ciò che normalmente consideriamo inutile.

Perché, nel laboratorio di Amedeo, nulla sembra davvero destinato a essere buttato. Ogni materiale può trasformarsi in un pezzo di una nuova storia.

Una storia che parte dal Varesotto, attraversa il mondo e continua a stupire.