Una scultura di Marcello Morandini abbellirà l’ingresso di Villa Recalcati
Firmato il 25 novembre a Villa Recalcati l'atto di donazione con il Maestro Marcello Morandini e il presidente Marco Magrini per celebrare i cento anni della Provincia di Varese
L’ingresso di Villa Recalcati a Varese accoglierà a metà gennaio 2027 una nuova opera scultorea firmata dal Maestro Marcello Morandini, pensata per celebrare il Centenario della Provincia di Varese. L’atto di donazione dell’idea progettuale è stato sottoscritto mercoledì 25 novembre nella sede istituzionale alla presenza dell’artista, presidente della Fondazione Marcello Morandini, e del presidente della Provincia Marco Magrini.
Il progetto e la posa a gennaio
La donazione riguarda il progetto artistico completo dell’opera, comprensivo di concept, caratteristiche estetiche e formali, indicazioni progettuali ed elementi tecnici necessari alla realizzazione. Durante tutte le fasi di esecuzione il Maestro metterà a disposizione la propria consulenza artistica e tecnica affinché il risultato finale rispecchi il progetto originale.
La realizzazione materiale sarà curata dalla Provincia di Varese tramite un’impresa esecutrice, nel rispetto dell’idea elaborata da Morandini. La collocazione è prevista per la metà di gennaio 2027 in una posizione ben visibile all’ingresso di Villa Recalcati.
Un dialogo con “Le Vele” di Frattini
La nuova scultura troverà posto accanto a “Le Vele”, l’opera del Maestro Vittore Frattini intitolata a Giuseppe Zamberletti il 26 gennaio 2026, nel settimo anniversario della scomparsa dell’onorevole varesino e nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli.
L’accostamento tra i due lavori riunirà due percorsi artistici in un unico spazio all’ingresso della sede provinciale, pensato per raccontare anche attraverso il linguaggio dell’arte la storia, i valori e le figure che hanno segnato l’identità del territorio varesino.
L’eredità per il Centenario
L’iniziativa rientra tra le proposte culturali inserite nel programma del Centenario della Provincia di Varese. L’obiettivo dell’ente è cogliere l’anniversario per lasciare un patrimonio culturale duraturo rivolto alle future generazioni.
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