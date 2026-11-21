La chiacchierata parte dal menù e arriva dritta a cosa significa oggi tenere aperto un luogo di incontro in un paese del Varesotto. Mercoledì 25 novembre, a Materia di Castronno, l’Ostinata osteria di Morazzone sarà al centro della cena-incontro “La cucina che accoglie” per i soci di Anche Io APS. A parlarne è Natalia Castiglioni, che con il marito Ferruccio Colavita porta avanti il locale aperto nel maggio 2025 nel centro storico di Morazzone, intrecciando l’esperienza maturata tra i rifugi di montagna – a partire dalla Val di Susa – con la vita quotidiana del territorio varesino.

Un menu da raccontare

Nel menu, spiega Castiglioni, ci sarà prima di tutto un filo conduttore che lega la cucina ai percorsi già attraversati a Materia: un’insalata a base di cavolo verza, richiamo diretto al progetto “Varese Città del Cavolo” presentato proprio a Materia il 15 ottobre scorso, nonchè ortaggio che ricorre spesso anche nell’identità visiva del locale, seguita da una crema di zucca Hokkaido e da un assaggio di formaggi con confettura o gelatina di mele di varietà antica portata da lei. L’impostazione è prevalentemente vegetariana, non per chiusura rigida ma per scelta coerente con un’idea di “cucina che cura” e di alimentazione genuina, dove la zucca diventa il simbolo di un’attenzione all’agricoltura sinergica, alla permacultura e al recupero delle materie prime trasformate con misura.

Quando il discorso si sposta su chi coltiva ciò che arriva in tavola, Castiglioni nomina subito le realtà con cui si costruisce il rapporto quotidiano: l’azienda agricola La Via di Mezzo, realtà di giovani agricoltori tra Morazzone e Sesto Calende presente in cascina e al mercato settimanale di Morazzone, poi OrtoBio Broggini e alcuni fornitori della Val di Susa legati all’esperienza in quota, come l’Orto del Sole. Il punto, chiarisce, non è fare la vetrina del singolo locale, ma mostrare una rete e una filosofia condivisa, tenendo insieme il lavoro nei campi e il valore di aprire spazi di famiglia – come la borgata in montagna o l’edificio storico nel centro di Morazzone – rendendoli accessibili alle persone.

Rifugio d’inverno, Ostinata tutto l’anno

Sul ritmo del lavoro, Natalia racconta come il rifugio resti legato soprattutto all’inverno in Val di Susa mentre l’Ostinata accompagna l’autunno e la primavera inoltrata fino a luglio, con un ritmo più raccolto a gennaio e febbraio dedicato a laboratori e iniziative per famiglie e associazioni del paese, dalle letture per i bambini all’uscita da scuola fino ai momenti di merenda e aperitivo. “Il nostro approccio anche all’Ostinata è quello dei rifugisti, perché lì ci siamo costruiti e siamo cresciuti”, osserva, spiegando perché il locale resti aperto anche nel pomeriggio per una tisana o un caffè, con libri da consultare e giochi da tavolo a disposizione.

Anche il rapporto con il paese, pur in un contesto di centri storici dove negli anni si sono svuotati molti negozi e dove qualcuno si stupisce per la mancanza di un parcheggio proprio sull’uscio nonostante l’area a cinquanta metri, viene descritto con concretezza: la risposta c’è quando lo spazio viene vissuto come una “osteria casalinga”. Dalle iniziative con artisti e attori locali alle cene di gruppi di amici, genitori della scuola o realtà come il gruppo territoriale di Banca Etica, l’idea è offrire un luogo tranquillo e conviviale dove non ci sia la fretta di liberare il tavolo appena finito di mangiare. A questo si affiancano le collaborazioni nate sul territorio, come la vendita dei libri della libreria Ubik di Varese e il legame con Mamme in Cerchio di Azzate tra prodotti a offerta libera e piccoli laboratori.

Un lavoro creativo per una necessità sociale

Verso la fine della chiacchierata emerge anche il lavoro sull’immagine e sui valori scritti nel manifesto del locale, curato insieme all’amica e grafica Francesca Cecchini “Sono assolutamente convinta che questo debba essere un modello anche economico che possa essere portato avanti, peccato che ne siamo convinti in troppo pochi”, dice Castiglioni, indicando la necessità di una maggiore organizzazione civile e di un’attenzione concreta anche al riuso degli spazi comunali inutilizzati, perché nei centri storici servono luoghi in cui lo scambio e le relazioni vadano oltre il semplice consumo. Un argomento tra quelli che verranno affrontati mercoledì 25 novembre, in una serata speciale per tutti coloro che sono sensibili all’argomento.

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