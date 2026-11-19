Arriva a Varese l’iniziativa itinerante “Una Vita da Social”, la campagna di educazione alla legalità promossa per sensibilizzare sui rischi e sui pericoli legati all’utilizzo della rete internet. L’appuntamento è fissato per la giornata di venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 8:30, in piazza della Repubblica.

Un’aula multimediale su ruote in centro città

Per l’occasione nel capoluogo farà tappa il Truck della Polizia Postale e delle Comunicazioni, una vera e propria aula didattica mobile allestita con tecnologie di ultima generazione. Il mezzo resterà a disposizione in piazza della Repubblica per tutta la mattinata, diventando un punto di riferimento e di ascolto sul tema della prevenzione digitale.

L’incontro con gli specialisti della sicurezza cibernetica

A bordo del truck sarà presente il personale specializzato della Sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica di Varese. Gli operatori incontreranno direttamente gli studenti, i genitori e gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti concreti e consigli pratici ai più giovani e alle loro famiglie, aiutandoli a riconoscere le insidie del web e a navigare in rete in modo consapevole e sicuro.