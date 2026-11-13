Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Anticipo di campionato per la Openjobmetis Varese, impegnata sabato sera (dalle ore 20) al PalaBigi di Reggio Emilia contro i padroni di casa della Unahotels. Partita che mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti con i reggiani in crisi e con Varese che ha perso due partite in tre giorni tra LBA e BCL. Il nostro giornale racconterà l’incontro minuto per minuto con la consueta #direttavn.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Acof. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.