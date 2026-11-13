Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese, la partita in diretta
Anticipo della 8a di campionato al PalaBigi: si gioca sabato 14 dalle ore 20. Di fronte due squadre che hanno bisogno di muovere la classifica. Segui e commenta il match in #direttavn
Anticipo di campionato per la Openjobmetis Varese, impegnata sabato sera (dalle ore 20) al PalaBigi di Reggio Emilia contro i padroni di casa della Unahotels. Partita che mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti con i reggiani in crisi e con Varese che ha perso due partite in tre giorni tra LBA e BCL. Il nostro giornale racconterà l’incontro minuto per minuto con la consueta #direttavn.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Acof. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Bustocco-71 su La Pro Patria riparte da Pavia: obiettivo tre punti
PaoloFilterfree su Salvini resta alla guida della Lega per la quarta volta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.