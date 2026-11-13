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Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Anticipo della 8a di campionato al PalaBigi: si gioca sabato 14 dalle ore 20. Di fronte due squadre che hanno bisogno di muovere la classifica. Segui e commenta il match in #direttavn

direttavn basket

Anticipo di campionato per la Openjobmetis Varese, impegnata sabato sera (dalle ore 20) al PalaBigi di Reggio Emilia contro i padroni di casa della Unahotels. Partita che mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti con i reggiani in crisi e con Varese che ha perso due partite in tre giorni tra LBA e BCL. Il nostro giornale racconterà l’incontro minuto per minuto con la consueta #direttavn.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Acof. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026
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