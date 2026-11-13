Università della terza età, a Laveno Mombello una lezione sull’industrializzazione nell’Italia postunitaria

Una lezione per rileggere le trasformazioni economiche e sociali che hanno accompagnato la nascita dell’Italia industriale, con uno sguardo particolare al territorio varesino. Giovedì 12 novembre l’Università della Terza Età di Laveno Mombello ha ospitato nella sala consiliare di Villa Frua la lectio magistralis del professor Riccardo Marcenaro, dal titolo «L’industrializzazione nell’Italia postunitaria (1861-1914)». All’incontro hanno partecipato circa 120 iscritti, alla presenza del presidente dell’Ute, il dottor Giancarlo De Bernardi.

Dopo l’introduzione del presidente, il professore ha ripercorso alcuni passaggi fondamentali della storia economica italiana tra l’Unità e la vigilia della Prima guerra mondiale. Tra i temi affrontati, lo smantellamento del mito della cosiddetta «sponda magra», il rapporto tra liberismo e sviluppo delle infrastrutture e il progressivo decollo industriale, artigianale e commerciale del Varesotto nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento.

Un percorso storico che ha preso in considerazione anche le ricadute sociali e culturali di quei cambiamenti, contribuendo a ricostruire le radici dello sviluppo del territorio.

La lezione avrà un seguito con altri due appuntamenti, previsti a febbraio e aprile 2027. L’iniziativa si inserisce in un più ampio ciclo di conferenze che proseguirà fino a maggio del prossimo anno, con interventi affidati a diversi professionisti e professioniste. Gli incontri affronteranno temi culturali e storici, ambientali, legati alla transizione ecologica, al territorio e alle tradizioni locali.

Accanto alle conferenze sono inoltre previste attività extracurricolari, laboratori e corsi integrativi. L’intero programma è curato dal Lions Club Laveno Mombello – S. Caterina del Sasso insieme al Comune di Laveno Mombello.