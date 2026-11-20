Una toscana tira l’altra: dopo aver affrontato in trasferta Scandicci (3-1 per la Savino del Bene) la Laica Cioccolato Busto Arsizio riceve sul campo interno di Biella la formazione di Firenze per la 10a di andata in Serie A1 femminile. Domenica 22 (ore 17) andrà in scena un confronto delicato per la classifica: la Uyba, nona, ha l’occasione di mettere altro fieno in cascina contro Il Bisonte che appare in difficoltà, con appena 4 punti all’attivo fino a qui. (foto Volleybusto – G. Alemani)

In casa biancorossa coach Barbolini dovrebbe confermare il sestetto consueto formato dalla diagonale giapponese Seki-Wada con Grozer (pienamente recuperata) e Battista in banda e Pelloni libero. L’unico ballottaggio riguarda le centrali: Munarini inamovibile, Marchesini e Torcolacci a contendersi il secondo spot da titolare nelle battaglie sotto rete. Sempre fuori dai giochi invece Melanie Parra che sembra ormai destinata a lasciare Busto senza mettere piede in campo in questa stagione.

Dall’altra parte della rete spazio a un ritorno importante, quello di Jennifer Boldini: la palleggiatrice mantovana, ex capitana della Uyba, riveste ora lo stesso ruolo anche a Firenze e per lei sarà la prima volta contro Busto Arsizio. Dalla sua regia Boldini proverà ad alimentare le proprie bocche da fuoco come l’opposta argentina Bianca Cugno, la schiacciatrice Alice Tanase o la centrale slovena Nika Milosic.

«Contro Firenze sarà una partita molto importante, ma sappiamo che non dobbiamo sottovalutare nessuno – le parole alla vigilia di Ajack Malual – Il Bisonte ha bisogno di punti e verrà a Biella per giocarsi tutte le sue carte. Da parte nostra dobbiamo pensare soprattutto a noi stesse, cercando di trovare maggiore continuità nel corso della gara. Abbiamo dimostrato di essere in crescita e di poter competere anche con avversarie di alto livello, ma dobbiamo evitare quei cali che ci sono costati punti preziosi».

Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Ajack, 4 Monaco, 5 Seki, 6 Marchesini, 10 Parlangeli (L2), 11 Spaziano, 13 Munarini, 15 Martinez Vela, 18 Torcolacci, 19 Grozer, 20 Otomo, 21 Wada, 23 Parra. All. E. Barbolini.

Firenze: 1 Acciarri, 3 Zojzi, 5 Valoppi (L), 8 Cugno, 9 Boldini, 10 Piacentini, 11 Fanfani, 13 Milosic, 14 Tanase, 16 Caruso, 19 Agrifoglio, 22 Baird, 23 Lokhmanchuk, 24 Damaske. All. A. Orefice.

CLASSIFICA: Conegliano, Milano 27; Chieri 22; Vallefoglia 20; Scandicci 17; Novara 16; Bergamo 14; Talmassons 12; San Giovanni in M. 9: BUSTO ARSIZIO 8; Macerata 6; Cuneo, Firenze 4; Brescia 3.