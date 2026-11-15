Uyba battuta in trasferta da Scandicci. Battista: “Occasione sprecata”

La UYBA torna da Firenze senza punti validi per la classifica: niente da fare per Busto Arsizio al cospetto della Savino Del Bene Scandicci, che nel capoluogo toscano si impone per 3-1 guadagnando così l’intera posta in palio.

Una partita che ha visto le Farfalle protagoniste… a metà: la Laica Cioccolato è partita molto bene, ha vinto il primo set e conteso sino all’ultimo il secondo alle toscane. Nel terzo e nel quarto parziale invece, la squadra di Barbolini non è riuscita a opporsi alla qualità delle padrone di casa e di è dovuta arrendere. (foto LVF)

Il punto di svolta è arrivato sul finire del secondo set quando Busto si è trovata davanti nel punteggio per 18-22 dopo aver vinto – lo abbiamo detto – il primo per 22-25. A tre punti dal colpo dello 0-2 (che avrebbe garantito almeno un punto) però, la Uyba si è fermata: Gaspari ha rivoluzionato il sestetto di Scandicci (tre cambi: dentro Eze, Sirressi e Alberti) e ha trovato in Van Ryk la risorsa in grado di rimontare e battere le biancorosse con un parziale di 7-1.

Una mazzata che Busto ha pagato nei set successivi terminati 25-13 (con 12 errori biancorossi) e 25-16 con Eze votata MVP e Van Ryk a segno 26 volte, ben spalleggiata da Skinner (17) e dall’albizzatese Bosetti (13). Per la Laica prezioso il rientro di Leana Grozer, autrice di 14 punti, uno in più di Battista. Al centro bene Marchesini schierata titolare insieme a Munarini: per lei 13 punti di cui 4 muri vincenti. Doppia cifra anche per Wada (10).

«Era un’occasione d’oro e ce la siamo lasciata sfuggire – l’amaro commento di Battista – Sapevamo che Scandicci non era nel suo miglior periodo, siamo partite molto bene, ma un black out nel secondo set ha compromesso tutto. È uno dei nostri difetti, quello di non riuscire a resettare subito, forse anche perché siamo un gruppo molto giovane».

Ora le Farfalle avranno una settimana per riprendere fiato dopo il tour de force di questi giorni e preparare al meglio il prossimo appuntamento: domenica 22 novembre alle ore 17, c’è l’altra toscana, il Bisonte Firenze, in visita a Biella.

Savino Del Bene Scandicci – Laica Cioccolato Busto A. 3-1

(22-25, 25-23, 25-13, 25-16)

Scandicci: Eze 2, Van Ryk 26, Skinner 17, Sirressi (L2), D’Odorico, Van Hecke ne, Aleksic 10, Bosetti 13, Ognjenovic, Armini (L), Graziani ne, Nwakalor 1, Bergmann, Alberti 5. All. M. Gaspari.

Busto A.: Battista 13, Pelloni (L), Malual, Monaco ne, Seki 3, Marchesini 13, Parlangeli, Spaziano 1, Munarini 4, Martinez Vela ne, Torcolacci 1, Grozer 14, Otomo 1, Wada 10. All. E. Barbolini.

Arbitri: Giardini e Mazzarà.

Note. Durata: 23, 32, 22, 25. Tot. 1h 52′. Spettatori: 1.475 – Scandicci: Battute vincenti 1, battute errate 12, muri 9, attacco 51%, ricezione 63%, errori 17. UYBA: Battute vincenti 3, battute errate 12, muri 8, attacco 37%, ricezione 63%, errori 23.