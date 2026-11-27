Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Trasferta estremamente delicata per la Uyba Busto Arsizio: domenica 29 (ore 17) le farfalle sono impegnate a Montichiari, campo di casa della Valsabbina Millennium Brescia, squadra che occupa l’ultimo posto nella classifica di Serie A1. E proprio qui sta il pericolo: la Laica Cioccolato ha tutto da perdere dal confronto e, soprattutto, ha bisogno come il pane di muovere una classifica diventata con il tempo troppo magra (2 vittorie, 8 punti, 10° posto).

Le bresciane hanno appena 3 punti e per questo sono particolarmente pericolose, soprattutto tra le mura amiche del PalaGeorge. Nella squadra di coach Solforati spiccano le presenze della ex di turno Rossella Olivotto e di Beatrice Parrocchiale, libero di lungo corso con anche una solida esperienza azzurra (un argento mondiale, un oro e un bronzo europei). In attacco la Banca Valsabbina ha nell’opposto croato Mihalijevic la principale bocca da fuoco.

Busto Arsizio arriva dal pesante KO interno con Firenze ma non presenta particolari problemi di formazione. Rescisso il contratto con Parra e in attesa dell’arrivo di Ungureanu, le Farfalle in campo a Montichiari saranno le stesse dell’ultimo periodo: sulla carta Barbolini può contare su diverse soluzioni tattiche, ma la speranza è che la Laica riesca a controllare la partita senza dover ricorrere a mosse disperate.

«Ci aspetta un’altra partita importante e che non possiamo sottovalutare – spiega Leana Grozer (foto in alto G. Alemani) – Nonostante Brescia sia attualmente ultima in classifica siamo sicure che metterà in campo tutto per vincere. Abbiamo visto anche domenica scorsa con Firenze che non ci sono risultati scontati, ma ci stiamo allenando bene e sono fiduciosa in una buona prestazione».

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio

Brescia: 3 Olivotto, 4 Modestino, 5 Mihaljevic, 6 Novosel, 8 Schillkowski, 9 Bartolucci, 10 Parrocchiale (L), 11 Markovic, 12 Nardelli, 13 Ruggieri (L2), 16 Amoruso, 18 Kavalenka, 19 Veneva. All. M. Solforati.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Ajack, 4 Monaco, 5 Seki, 6 Marchesini, 10 Parlangeli (L2), 11 Spaziano, 13 Munarini, 15 Martinez Vela, 18 Torcolacci, 19 Grozer, 20 Otomo, 21 Wada. All. E. Barbolini.

SERIE A1 – 11a giornata

IL PROGRAMMA: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – ChorusLife Volley Bergamo; Cda Volley Talmassons Fvg – Numia Vero Volley Milano; Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Banca Valsabbina Millenium Brescia – Laica Cioccolato Uyba; Granda Volley Cuneo – Savino Del Bene Scandicci; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Omag Consolini Volley; Il Bisonte Firenze – Cbf Balducci Hr Macerata.

LA CLASSIFICA: Conegliano 30; Milano 27; Chieri 25; Vallefoglia 23; Scandicci 20; Bergamo 17; Novara 16; San Giovanni in Mar. 12; Talmassons 12; BUSTO ARSIZIO 8; Firenze 7; Macerata 6; Cuneo 4; Brescia 3.