Uyba murata a ripetizione da Firenze: ora le Farfalle devono guardarsi le spalle
Brutta sconfitta interna per la Laica Cioccolato: le toscane passano 3-1 a Biella con 18 muri-punto e allargano la crisi delle biancorosse. Si salva Otomo (17) uscendo dalla panchina. Parra rescinde il contratto
Allarme rosso in casa Uyba Volley. Quella che doveva essere la partita della “ripartenza”, della caccia alla zona playoff, diventa invece una serata da zero punti in tasca contro i tre che, invece, irrobustiscono una diretta avversaria quale è Firenze.
Diretta avversaria perché la Laica Cioccolato, in questo momento, farebbe bene a guardarsi le spalle e non a sognare la prima metà della classifica: con 2 vittorie in 10 partite (8 punti) è il caso di prendere atto della situazione. A Biella le attaccanti di Barbolini sono respinte da un Bisonte capace di alzare ben 18 muri e di mandare in tilt le biancorosse, nonostante i tentativi del coach di mettere sul tavolo tutte le proprie carte.
A emergere, in una serata complicata di Leana Grozer, è Miku Otomo: la giapponese è tra le poche note liete in casa biancorossa ed è la principale artefice del set vinto – il secondo – dalle Farfalle. Otomo (17) e la connazionale Wada (11) però sono le uniche in doppia cifra, mentre Firenze ha una Caruso implacabile a muro (8, su 14 punti totali), una Cugno da 20 punti e le varie Milosic, Damakase e Baird sempre pericolose.
I quattro set, in realtà, sono stati equilibrati (e del resto le toscane sono arrivate a Biella con un solo successo e 4 punti in classifica…) ma gli spunti vincenti al momento giusto sono quasi sempre arrivati dalle ospiti che vinto a 22, 21 e 23 i propri tre parziali. Domenica prossima a Montichiari, sul campo del fanalino di coda Brescia, sfida pesantissima per capire se Busto si debba attrezzare per le trincee della zona salvezza o potrà respirare un po’ nel mese che precede il Natale.
«Sicuramente una brutta partita, affrontata con troppo nervosismo che è il nostro peggior nemico, forse anche prima dell’avversario – spiega Barbolini in sala stampa – Dobbiamo fare mea culpa e ripartire dalle cose tecniche che sappiamo essere le nostre armi migliori. Abbiamo ancora partite importanti da giocare e dobbiamo avere la mente lucida per mettere in campo tutto quello che abbiamo. Mi dispiace per chi è entrato oggi dalla panchina, perché ha fatto bene ma poi si è lasciato risucchiare dal nervosismo generale. Tuttavia credo che anche questo possa fare esperienza e quindi ne faremo tesoro».
PARRA RESCINDE – Nel frattempo la società biancorossa ha annunciato ciò che era nell’aria: Melanie Parra infatti lascerà Busto senza aver mai giocato in questa stagione. Una scelta – lato Uyba – che lascia qualche perplessità alla luce del cammino svolto fino a qui dalla squadra di Barbolini.
Laica Cioccolato Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 1-3
(22-25, 25-21, 21-25, 23-25)
Busto A.: Battista 9, Pelloni (L), Malual 7, Monaco, Seki 1, Marchesini, Parlangeli, Spaziano ne, Munarini 6, Martinez Vela ne, Torcolacci 8, Grozer 8, Otomo 17, Wada 11. All. E. Barbolini.
Firenze: Acciarri 1, Zojzi ne, Valoppi (L), Cugno 20, Boldini, Piacentini, Fanfani ne, Milosic 13, Tanase 4, Caruso 14, Agrifoglio, Baird 11, Damaske 13. All. A. Orefice.
Arbitri: Rossi – Grossi
Note. Durata: 27, 31, 27, 35. Tot. 2h 10′. Spettatori: 888. UYBA: Battute vincenti 2, battute errate 9, muri 6, attacco 35%, ricezione 47%, errori 20. Firenze: Battute vincenti 3, battute errate 11, muri 18, attacco 33%, ricezione 59%, errori 24.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.