Allarme rosso in casa Uyba Volley. Quella che doveva essere la partita della “ripartenza”, della caccia alla zona playoff, diventa invece una serata da zero punti in tasca contro i tre che, invece, irrobustiscono una diretta avversaria quale è Firenze.

Diretta avversaria perché la Laica Cioccolato, in questo momento, farebbe bene a guardarsi le spalle e non a sognare la prima metà della classifica: con 2 vittorie in 10 partite (8 punti) è il caso di prendere atto della situazione. A Biella le attaccanti di Barbolini sono respinte da un Bisonte capace di alzare ben 18 muri e di mandare in tilt le biancorosse, nonostante i tentativi del coach di mettere sul tavolo tutte le proprie carte.

A emergere, in una serata complicata di Leana Grozer, è Miku Otomo: la giapponese è tra le poche note liete in casa biancorossa ed è la principale artefice del set vinto – il secondo – dalle Farfalle. Otomo (17) e la connazionale Wada (11) però sono le uniche in doppia cifra, mentre Firenze ha una Caruso implacabile a muro (8, su 14 punti totali), una Cugno da 20 punti e le varie Milosic, Damakase e Baird sempre pericolose.

I quattro set, in realtà, sono stati equilibrati (e del resto le toscane sono arrivate a Biella con un solo successo e 4 punti in classifica…) ma gli spunti vincenti al momento giusto sono quasi sempre arrivati dalle ospiti che vinto a 22, 21 e 23 i propri tre parziali. Domenica prossima a Montichiari, sul campo del fanalino di coda Brescia, sfida pesantissima per capire se Busto si debba attrezzare per le trincee della zona salvezza o potrà respirare un po’ nel mese che precede il Natale.

«Sicuramente una brutta partita, affrontata con troppo nervosismo che è il nostro peggior nemico, forse anche prima dell’avversario – spiega Barbolini in sala stampa – Dobbiamo fare mea culpa e ripartire dalle cose tecniche che sappiamo essere le nostre armi migliori. Abbiamo ancora partite importanti da giocare e dobbiamo avere la mente lucida per mettere in campo tutto quello che abbiamo. Mi dispiace per chi è entrato oggi dalla panchina, perché ha fatto bene ma poi si è lasciato risucchiare dal nervosismo generale. Tuttavia credo che anche questo possa fare esperienza e quindi ne faremo tesoro».

PARRA RESCINDE – Nel frattempo la società biancorossa ha annunciato ciò che era nell’aria: Melanie Parra infatti lascerà Busto senza aver mai giocato in questa stagione. Una scelta – lato Uyba – che lascia qualche perplessità alla luce del cammino svolto fino a qui dalla squadra di Barbolini.

Laica Cioccolato Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 1-3

(22-25, 25-21, 21-25, 23-25)

Busto A.: Battista 9, Pelloni (L), Malual 7, Monaco, Seki 1, Marchesini, Parlangeli, Spaziano ne, Munarini 6, Martinez Vela ne, Torcolacci 8, Grozer 8, Otomo 17, Wada 11. All. E. Barbolini.

Firenze: Acciarri 1, Zojzi ne, Valoppi (L), Cugno 20, Boldini, Piacentini, Fanfani ne, Milosic 13, Tanase 4, Caruso 14, Agrifoglio, Baird 11, Damaske 13. All. A. Orefice.

Arbitri: Rossi – Grossi

Note. Durata: 27, 31, 27, 35. Tot. 2h 10′. Spettatori: 888. UYBA: Battute vincenti 2, battute errate 9, muri 6, attacco 35%, ricezione 47%, errori 20. Firenze: Battute vincenti 3, battute errate 11, muri 18, attacco 33%, ricezione 59%, errori 24.