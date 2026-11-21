La Lombardia supera la soglia dei 2 milioni di vaccinazioni antinfluenzali, raggiungendo il traguardo con 11 giorni di anticipo rispetto alla scorsa stagione. Al 19 novembre 2026 sono state somministrate complessivamente 2.000.062 dosi, mentre nel 2025 lo stesso risultato era stato raggiunto il 30 novembre, quando le vaccinazioni erano arrivate a quota 2.002.167.

Un risultato reso possibile dalla rete di professionisti sanitari impegnati nella campagna vaccinale sul territorio. La parte più consistente delle somministrazioni è stata effettuata dai medici di medicina generale, con 1.028.386 dosi, seguiti dalle farmacie con 485.037 e dai pediatri di libera scelta con 236.326. Centri vaccinali, ospedali e RSA hanno contribuito con ulteriori 250.313 vaccinazioni.

«Abbiamo superato i 2 milioni di vaccinazioni prima rispetto allo scorso anno, un risultato che conferma la risposta dei cittadini e il grande lavoro di tutti i professionisti coinvolti nella campagna», sottolinea l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.

L’assessore ha ringraziato medici di famiglia, pediatri, farmacisti e operatori sanitari, rivolgendo anche un invito a chi lavora quotidianamente a contatto con i pazienti.

«Mi auguro che anche tutti gli operatori sanitari scelgano di vaccinarsi: chi ogni giorno lavora a contatto con i pazienti, soprattutto quelli più fragili, dovrebbe essere il primo a dare l’esempio».

Bertolaso ha inoltre ricordato che la campagna è ancora in corso e che vaccinarsi rappresenta uno strumento importante per prevenire l’influenza e le sue possibili complicanze.

Oltre la metà delle dosi agli ultrasessantacinquenni

Sono 1.115.607 le vaccinazioni effettuate tra gli over 65, pari al 56% del totale delle somministrazioni registrate in Lombardia.

Nel dettaglio, 694.547 dosi sono state somministrate a persone con almeno 75 anni, mentre 421.060 hanno riguardato la fascia di età compresa tra i 65 e i 74 anni.

Tra i bambini dai 2 ai 6 anni, una delle fasce maggiormente coinvolte nella circolazione del virus influenzale, sono state effettuate 125.905 vaccinazioni.

Il monitoraggio dell’andamento della campagna è reso possibile anche dalla registrazione tempestiva delle somministrazioni da parte di medici e pediatri, che permette alla Regione di disporre di dati aggiornati quotidianamente.

Nelle farmacie si amplia l’offerta vaccinale

Da quest’anno nelle farmacie di comunità lombarde è possibile effettuare un numero maggiore di vaccinazioni.

Oltre a quelle contro influenza e Covid-19, disponibili per tutta la popolazione, e contro lo pneumococco a partire dai 65 anni, sono state introdotte anche le vaccinazioni contro tetano-difterite-pertosse, Papillomavirus e Herpes Zoster.

In poche settimane sono già state somministrate 24.625 dosi contro tetano-difterite-pertosse, 2.822 contro il Papillomavirus e 1.494 contro l’Herpes Zoster.

Le vaccinazioni sono disponibili secondo le rispettive fasce di età e indicazioni previste dalla campagna regionale.

Virus respiratorio sinciziale, immunizzati quasi nove neonati su dieci

Prosegue anche la campagna di immunizzazione dei neonati contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), avviata il 1° settembre, con un mese di anticipo rispetto al 2025.

Le dosi somministrate sono 37.722, circa 2.300 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La copertura raggiunta tra i bambini nati nel 2026 è dell’89%, un dato che conferma l’adesione alla campagna di prevenzione.

Come prenotare la vaccinazione antinfluenzale

La stagione influenzale è appena iniziata e Regione Lombardia ricorda che c’è ancora tempo per vaccinarsi, soprattutto per le categorie più esposte alle complicanze, come anziani, bambini e persone fragili.

È possibile ricevere il vaccino rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. In alternativa, si può prenotare un appuntamento nei centri vaccinali e nelle farmacie aderenti attraverso il portale regionale PrenotaSalute.