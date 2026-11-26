Valentina Calafiore eletta nuova Segretaria generale della Filcams Cgil di Varese
È la categoria dei lavoratori e delle lavoratrici del commercio. Calafiore ha iniziato da delegata in un negozio di grande distribuzione, è funzionaria dal 2015
Nella mattina di giovedì 26 novembre, a Villa Bregana a Carnago, l’assemblea generale Filcams Cgil Varese ha eletto Valentina Calafiore nuova segretaria generale della categoria. L’elezione è avvenuta all’unanimità, con il 100% dei voti favorevoli.
All’assemblea hanno partecipato il segretario generale della Camera del lavoro di Varese, Stefano Rizzi, ed Elvira Miriello, segretaria generale Filcams Cgil Lombardia.
Valentina Calafiore, 41 anni, nata a Varese, è stata delegata sindacale in un negozio della grande distribuzione a Cittiglio. Mentre lavorava si è laureata in giurisprudenza alla Statale di Milano. Nel 2015 è diventata funzionaria Filcams Varese. Nel 2022 è entrata nella segreteria Filcams Varese occupando il ruolo di segretaria organizzativa. Oggi è stata eletta segretaria generale Filcams Cgil Varese.
Un ringraziamento affettuoso è stato espresso a Livio Muratore per il lavoro svolto al vertice di Filcams Varese e un augurio per il nuovo incarico di Segretario organizzativo della Camera del lavoro di Varese. Nella sua relazione Valentina Calafiore ha sottolineato soprattutto i valori della condivisione, della continuità, del confronto.
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