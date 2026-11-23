Uno sguardo sulla città a cinquant’anni di distanza attraverso l’obiettivo di chi la viveva allora. Si intitola “Varese 1976” la mostra fotografica realizzata con gli scatti dei soci del Foto Club Varese dell’epoca, inserita nel cartellone della XVIII edizione di Oktoberfoto 2026, la manifestazione fotografica internazionale nata da un progetto del Foto Club Varese APS (in programma dall’1 ottobre all’1 novembre).

La mostra è stata inaugurata sabato 10 ottobre 2026 negli spazi della Sezione Cultura del Circolo Dipendenti BPER Banca (Delegazione Territoriale di Varese), in via Avegno 11 a Varese.

L’esposizione, a ingresso gratuito e senza alcuna finalità di vendita, resterà aperta al pubblico fino al 5 dicembre 2026 con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 17:00 alle 19:00

Sabato: dalle 15:30 alle 18:30

L’iniziativa è promossa insieme al Circolo Dipendenti BPER Banca, al Circolo degli Artisti di Varese ODV e al Rotary Club Varese Verbano (nel cinquantesimo anniversario 1976-2026), in collaborazione con Acli Arte Spettacolo Varese e in partenariato con il Comune di Varese. La rassegna ha inoltre ottenuto il riconoscimento FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ETS) e il patrocinio UIF.