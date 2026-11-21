I Carabinieri della provincia di Varese hanno celebrato questa mattina, sabato 21 novembre, la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, con una cerimonia religiosa nella basilica di San Vittore. Un appuntamento che ha riunito militari, autorità civili e religiose, rappresentanti delle associazioni d’arma e familiari dei Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere.

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La messa è stata presieduta dal vicario episcopale, monsignor Franco Gallivanone, e si è conclusa con un momento musicale affidato alla voce della soprano Anna Clelia Croci.

Alla celebrazione hanno partecipato rappresentanze dei reparti del Comando provinciale dei Carabinieri di Varese, del Gruppo Carabinieri Forestale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Presenti anche i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale dei Forestali e di altre associazioni d’arma.

Tra le autorità intervenute anche il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, accolto all’arrivo in basilica dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Alessandro De Vico.

Il ricordo dei Carabinieri caduti e la Giornata dell’orfano

Particolarmente significativa è stata la presenza dei familiari di alcuni Carabinieri che hanno prestato servizio in provincia di Varese e che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere.

Al termine della funzione religiosa, dopo la lettura della preghiera del Carabiniere, il colonnello Alessandro De Vico ha rivolto un saluto ai presenti, ringraziandoli per la partecipazione e per la vicinanza dimostrata all’Arma.

Nel suo intervento il comandante provinciale ha ricordato il sacrificio dei militari caduti e ha rivolto un pensiero alle loro famiglie, anche in occasione della Giornata dell’orfano, celebrata nella stessa ricorrenza.

La Virgo Fidelis e il legame con la battaglia di Culqualber

La celebrazione della Virgo Fidelis affonda le proprie radici nel secondo dopoguerra. L’11 novembre 1949 Papa Pio XII, accogliendo la richiesta dell’allora ordinario militare Carlo Alberto di Cavallerleone, proclamò ufficialmente Maria Vergine Fedele patrona dell’Arma dei Carabinieri.

La ricorrenza venne fissata al 21 novembre, giorno della Presentazione di Maria Vergine al Tempio e anniversario della battaglia di Culqualber, uno degli episodi più significativi e drammatici della campagna d’Africa durante la Seconda guerra mondiale.

Il 21 novembre 1941, dopo tre mesi di combattimenti, un intero battaglione di Carabinieri si sacrificò nella difesa del caposaldo di Culqualber. Un episodio che valse alla bandiera dell’Arma la seconda medaglia d’oro al valor militare, dopo quella ottenuta durante la Prima guerra mondiale.

Nel corso della cerimonia varesina, il colonnello De Vico ha richiamato anche questa pagina di storia, sottolineando il valore della memoria e del sacrificio dei Carabinieri caduti in servizio.

La mattinata si è così conclusa con un momento di raccoglimento e di riconoscenza, nel segno dei valori di fedeltà, servizio e vicinanza alla comunità che accompagnano ogni anno la celebrazione della patrona dell’Arma.