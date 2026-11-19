Sabato 5 dicembre 2026, alle ore 17:30, la Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese (in via Luigi Sacco 9) ospiterà la presentazione di “Mi sono conosciuto nel sogno” (Adelphi, 2026), la nuova edizione dei diari di Guido Morselli, a cura di Valentina Fortichiari.

L’incontro in Biblioteca Civica

A illustrare il volume e il lavoro di cura sarà la stessa Valentina Fortichiari, considerata la più importante studiosa italiana dello scrittore, introdotta da Dino Azzalin. L’appuntamento sarà dedicato a uno dei più grandi e incompresi autori del Novecento italiano, fortemente legato al territorio varesino, e vedrà la partecipazione come ospite della scrittrice Marta Morazzoni, premio Campiello 1997.

L’ingresso alla presentazione in Biblioteca Civica è libero fino a esaurimento posti.

Il legame profondo con Varese e Gavirate

Il rapporto tra Guido Morselli e il Varesotto nasce all’inizio del Novecento, quando il padre Giovanni, dirigente della casa farmaceutica Carlo Erba, comprò come residenza estiva una villa in via Limido a Varese. Lo scrittore vi sfollò durante la Seconda Guerra Mondiale e vi tornò negli ultimi mesi di vita, spegnendosi nella dépendance della proprietà – da lui chiamata la sua “tanina” – nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 1973.

Il suo rifugio d’elezione fu però Gavirate. Nel 1952 progettò e fece costruire a Santa Trinità, sulle pendici del Campo dei Fiori con vista sul lago e sul Monte Rosa, la celebre “Casina Rosa”. Vi visse stabilmente dal 1958 al 1972 in un isolamento volontario da “fobantropo” – parola coniata da lui stesso per indicare chi teme la società –, senza telefono né elettrodomestici, dedicandosi alla scrittura, alle letture, alla cura del podere e alle passeggiate a cavallo, mentre in vita tutti i suoi romanzi venivano sistematicamente rifiutati dagli editori.

Lo sguardo dei diari e le riflessioni

Dal 1938 e quasi fino alla morte, Morselli ha tenuto un diario in cui annotava riflessioni sui temi più diversi. Scrivendo da eterno dilettante – dietro cui si nascondeva però un talento molto solido –, prendeva spunto da letture, incontri e vicende quotidiane per chiarire a sé stesso i propri pensieri, ragionando spesso attraverso la mente dei suoi personaggi.

Come ha osservato Giuseppe Pontiggia, nei diari Morselli «rivive scene già descritte, le integra con una memoria visionaria, apprende particolari retrospettivi, conversa con i personaggi», quasi abitassero in modo permanente il suo io plurimo. In queste pagine convivono la freschezza narrativa dei romanzi e la lucidità delle riflessioni teoriche, ad esempio sulla crisi del romanzo, in anticipo sui tempi tanto da portarlo all’emarginazione culturale.

Per lo scrittore la vita spirituale chiedeva due cose: «una scelta, e la fedeltà a quello che si è scelto. Così nell’amore, così nei nostri rapporti coi luoghi e con le cose (non li possediamo, se non ci dedichiamo a essi con costanza, senza intermittenze); così nel conoscere». Le pagine più intime e i sogni offrono infine uno sguardo ravvicinato sull’uomo oltre l’autore: come ha ancora scritto Pontiggia, «quando si esamina allo specchio, Morselli ha l’occhio visionario e oggettivo dei maestri dell’autoritratto. Sono le pagine più intense, e più importanti espressivamente, del diario».