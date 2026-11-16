Varese celebra il Morazzone a 400 anni dalla morte: una serata dedicata alla “Maddalena” di San Vittore

A quattrocento anni dalla scomparsa di Pier Francesco Mazzucchelli, universalmente noto come il Morazzone (1573–1626), Varese dedica una serata di approfondimento a uno dei massimi interpreti della pittura lombarda del Seicento. L’appuntamento è per venerdì 27 novembre 2026 alle 20.45 nella sala della sede A.N.C.E. di via Cavour 32, dove si terrà l’incontro dal titolo “La luce e l’estasi. Simbologia e poetica di Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone, nel 400° anniversario della morte”.

L’iniziativa è promossa dalla Basilica di San Vittore Martire in collaborazione con La Famiglia Bosina di Varese e Ars Europa – Arte Storia Cultura Europa. L’obiettivo è valorizzare il legame tra il maestro e la terra varesina, unendo l’impegno per la tutela delle tradizioni e dell’identità locale portato avanti da La Famiglia Bosina con la ricerca storico-artistica e la vocazione divulgativa di Ars Europa.

Il capolavoro in San Vittore

Al centro dell’analisi ci sarà la monumentale pala d’altare “La Maddalena portata dagli angeli”, un olio su tela di 271 per 172 centimetri dipinto entro il 22 luglio 1611 per l’omonima cappella della Basilica di San Vittore a Varese.

L’opera rappresenta uno dei vertici della maturità artistica del Morazzone: attraverso una composizione dinamica e un uso teatrale del chiaroscuro, il pittore trasforma il tema dell’estasi mistica in una scena carica di tensione emotiva e spirituale. Proprio questi contrasti di luce, capaci di scolpire le figure sospese in volo, resero celebre l’artista in tutta l’Italia settentrionale, al punto da spingere il poeta Giovan Battista Marino a definirlo “immortale, Apelle Insubro”.

Il legame tra il Morazzone e il territorio varesino

Nato a Morazzone il 29 luglio 1573, dopo gli anni di formazione giovanile a Roma e il rientro in Lombardia nel 1598, Mazzucchelli scelse proprio Varese e i suoi dintorni come primo grande palcoscenico per affermarsi. Qui esordì nella Basilica di San Vittore con gli affreschi della Cappella del Rosario, prima di firmare i cicli della Cappella della Flagellazione al Sacro Monte di Varese e diverse opere per la vicina Arona.

Protagonista della stagione barocca lombarda insieme a Cerano e Giulio Cesare Procaccini, il Morazzone ha lasciato un’impronta profonda sulla storia artistica locale. La conferenza del 27 novembre offrirà al pubblico l’opportunità di leggere i rimandi nascosti e i significati nati dalla prospettiva post-tridentina che l’artista inserì nei suoi dipinti. Al termine dell’incontro, a tutti i partecipanti verrà offerto in omaggio il saggio d’arte “Morazzone – I misteri della luce” in formato digitale.