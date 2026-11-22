Varese – Correggese in diretta
I biancorossi tornano al "Franco Ossola" per cercare di interrompere la striscia senza vittorie contro la squadra emiliana
Il Varese torna al “Franco Ossola” per cercare di spezzare la striscia di quattro gare senza vittorie, ospitando la Correggese. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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