Tre progetti, per un totale di 100mila euro di contributi e un obiettivo comune: trasformare la memoria e il patrimonio culturale del territorio in occasioni di crescita per le generazioni future.

Erano questi i punti centrali di “Heritage 2127 – Due anniversari, un investimento sul futuro del territorio”, la Call for Ideas promossa dalla Provincia di Varese e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto in vista di due importanti ricorrenze del 2027: il centenario dell’istituzione della Provincia e i 25 anni di attività filantropica della Fondazione.

Sono state 33 le candidature presentate tra il 2 e il 30 ottobre. Al termine della valutazione, tre progetti sono stati selezionati e otterranno complessivamente 100mila euro di contributi, messi a disposizione grazie alle risorse di Fondazione Cariplo destinate agli interventi sul territorio e a quelle della Provincia di Varese.

Le proposte vincitrici hanno ambiti e linguaggi differenti, ma condividono la volontà di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e sociale del Varesotto attraverso percorsi capaci di coinvolgere comunità, scuole, giovani, anziani e associazioni. Non semplici iniziative celebrative, dunque, ma progetti destinati a lasciare risultati concreti anche dopo il 2027.

Dall’acqua alla ceramica: i tre progetti vincitori

Il contributo più consistente, pari a 40mila euro su un costo complessivo di 44.450 euro, andrà a “Bacino – Geografie di comunità sull’acqua”, progetto presentato da Karakorum Srl impresa sociale insieme a Tracciaminima APS.

Al centro c’è il rapporto tra le comunità varesine e l’acqua, elemento che nel corso del tempo ha influenzato l’identità, le economie, le tradizioni e le pratiche sociali del territorio. Il progetto coinvolgerà un gruppo di giovani studenti in un percorso di ricerca culturale e artistica insieme ad abitanti e associazioni. L’obiettivo sarà raccogliere memorie, conoscenze ed esperienze contemporanee legate all’acqua, per trasformarle in narrazioni sonore ed esperienze performative. I materiali confluiranno in un festival itinerante lungo cammini culturali progettati da Tracciaminima APS e distribuiti sul territorio provinciale. Gli itinerari e i contenuti prodotti resteranno accessibili anche dopo la conclusione del progetto.

Il secondo progetto selezionato è “Cento Ceramiche per Cento Anni – Dalla memoria dei luoghi al futuro delle comunità”, promosso dalla Fondazione Marcello Morandini. Anche in questo caso il contributo assegnato è di 40mila euro, a fronte di un costo complessivo di 44.910 euro.

L’iniziativa prevede una mostra, curata da Fabio Carnaghi, storico dell’arte e del design, in programma dal 16 gennaio al 18 luglio 2027. Attraverso cento ceramiche sarà raccontata la storia artistica, artigianale e industriale del territorio, partendo da Ghirla e Cunardo, passando per Laveno e Gallarate, fino ad arrivare al design internazionale.

Il progetto punta a costruire una rete tra istituzioni culturali, musei, scuole e associazioni. Sono coinvolti il MIDeC, Villa Della Porta Bozzolo, il Museo della Ceramica Gianetti e la Fondazione Sangregorio, insieme a numerose realtà scolastiche e associative del Varesotto. Accanto all’esposizione sono previste conferenze, laboratori, attività inclusive e una raccolta di memorie, con l’intento di favorire lo scambio tra generazioni e la trasmissione dei saperi.

Il terzo progetto vincitore è “Borghi Incantati”, presentato dall’Associazione Culturale Progetto Zattera, che riceverà 20mila euro su un costo complessivo di 24mila euro.

La proposta punta a valorizzare la tradizione del teatro narrativo del Varesotto, indicata dai promotori come una delle matrici del linguaggio di Dario Fo. Il patrimonio orale fatto di fiabe, leggende e tradizioni popolari, tra cui la Giöbia, diventerà uno strumento di coesione e dialogo tra generazioni.

Il percorso coinvolgerà circa 1.100 beneficiari diretti: 50 anziani narratori, 150 alunni di sei scuole, 30 ragazzi con disabilità o fragilità, grazie alla collaborazione con Fondazione Piatti, Il Ponte del Sorriso e Scuola Sbocc, oltre a più di 800 spettatori in nove Comuni.

Sono previsti momenti di raccolta e registrazione della memoria orale, laboratori scolastici di riscrittura scenica e una rassegna itinerante su un carro-palco, con dieci tappe e momenti di microfono aperto. Tra i risultati attesi figurano la catalogazione di 30 storie, la realizzazione di dieci spettacoli riallestibili, un archivio digitale aperto, un libretto con QR code in 500 copie e la sottoscrizione di un protocollo per garantire continuità al progetto.

Magrini: “Celebrare il Centenario guardando al futuro”

Soddisfazione per gli esiti della Call è stata espressa dal presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, che ha sottolineato il significato dell’iniziativa nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell’ente.

«Heritage 2127 rappresenta uno degli strumenti con cui abbiamo scelto di celebrare il Centenario della Provincia guardando al futuro – spiega Magrini, evidenziando come le proposte selezionate dimostrino – la capacità del nostro territorio di trasformare il patrimonio culturale, civico e sociale in opportunità di crescita, partecipazione e innovazione».

Il presidente ha richiamato anche gli elementi che accomunano i tre progetti, nonostante la diversità dei temi affrontati: «Ciò che li accomuna è la capacità di coinvolgere le comunità, mettere in rete soggetti diversi e creare occasioni di partecipazione e dialogo tra generazioni».

Per Magrini, il bando lascia in eredità anche un risultato sul piano istituzionale, ovvero l’avvio di una collaborazione strutturata tra Provincia e Fondazione Comunitaria del Varesotto, che si intende rafforzare nei prossimi anni. Un percorso che si inserisce nella strategia Varese Cultura 2030, promossa dalla Provincia per favorire la crescita del sistema culturale provinciale attraverso collaborazione, integrazione e capacità di fare rete.

Visconti: “Progetti che rafforzano luoghi, tradizioni e identità”

Anche Federico Visconti, in rappresentanza della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha sottolineato la prospettiva di lungo periodo che ha guidato la selezione delle proposte: «Con Heritage 2127 abbiamo voluto stimolare gli attori locali a guardare lontano, con l’obiettivo prioritario di valorizzare il patrimonio civico che caratterizza le nostre comunità e di identificare le condizioni affinché possa ulteriormente svilupparsi nel tempo lungo».

Secondo Visconti, i tre progetti selezionati rispondono pienamente a questa impostazione perché «disegnano nuove strade per rafforzare luoghi, tradizioni e identità locali; coinvolgono le persone; aprono alle relazioni».

La ricorrenza dei 25 anni di attività della Fondazione diventa così anche un’occasione per consolidare il rapporto con la Provincia e con gli enti coinvolti. «Il nostro impegno è e sarà quello di accompagnare la realizzazione delle iniziative, con l’auspicio che quanto verrà costruito nel 2027 possa rappresentare una solida best practice nei processi di generazione di valore a servizio dell’intero territorio», ha aggiunto Visconti.