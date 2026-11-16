Varese, il cibo sano scende in piazza: Coldiretti porta il mercato di Campagna Amica davanti all’Ospedale Del Ponte

Il cibo buono, locale e genuino si presenta in piazza e diventa alleato della salute. Questa mattina, lunedì 16 novembre, piazza Biroldi a Varese ha ospitato una speciale edizione del mercatino dei produttori agricoli, allestito proprio davanti all’Ospedale Del Ponte.

Galleria fotografica Coldiretti porta il cibo sano davanti all’ospedale del Ponte a Varese 4 di 15

Un’iniziativa promossa da Coldiretti Varese che ha l’intento di unire la promozione del territorio alla prevenzione medica, inaugurando un nuovo modo di utilizzare gli spazi riqualificati attorno al polo sanitario della città.

«Noi abbiamo da sempre un mandato che è quello di mettere al centro, attraverso le proprie attività, il benessere del paese, rappresentando il comparto agricolo sempre – ha sottolineato Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese – Da ottanta anni svolgiamo anche un lavoro sociale: con Campagna Amica per la salute promuoviamo la vendita diretta, garantendo chilometro zero, tracciabilità e sostenibilità. Unire il contadino al medico e allo scienziato è un valore aggiunto non scontato che oggi ospitiamo a Varese come segno tangibile del fatto che mangiare sano ha un impatto importante sulla salute».

Un concetto ribadito dal punto di vista clinico da Fabio Ghezzi, primario di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Del Ponte di Varese e docente all’Università del’Insubria: «La prevenzione passa anche dal cibo. L’alimentazione sana deve iniziare nell’infanzia, nell’adolescenza, proseguire durante la gravidanza e anche dopo la menopausa. In tutte le fasi della vita, una dieta ricca di cereali integrali, vitamine di buona qualità e cibi non processati – preferibilmente stagionali e del nostro territorio – rappresenta una tutela fondamentale».

«È molto intelligente la proposta di oggi, che concretamente porta davanti a un luogo della salute i cibi a filiera corta e a chilometro zero – ha commentato Anna Deligios, segretaria generale della Camera di Commercio di Varese – Un ambito che come Camera di Commercio ci vede sempre in prima linea, penso in particolare ad Agrivarese. Lo sforzo che facciamo è quello di avvicinare l’agricoltura e le produzioni ai cittadini che sempre di più cercano cibo stagionale. Questa è un’ottima iniziativa a favore della salute e dell’economia del nostro territorio, ma anche una splendida occasione per poter vivere questi spazi riqualificati, camminando e passando del tempo in questa zona bellissima della nostra città».

Un successo il primo mercatino in piazza Biroldi

Come hanno rimarcato in diversi, la mattinata ha offerto l’occasione per valorizzare la riqualificazione urbanistica della zona. L’iniziativa ha infatti animato in maniera originale piazza Biroldi, la cui attuale struttura, pedonalizzata e con un punto verde, è nata nell’ambito degli interventi del piano stazioni per restituire spazi vivibili e fruibili ai cittadini e a chi frequenta l’ospedale.

«Questa è una bellissima piazza rientrata all’interno della riqualificazione del piano stazioni, proprio con l’idea di dare nuovi spazi a coloro che frequentano questo ospedale e non solo – ha evidenziato la vicesindaco Ivana Perusin, commentando il valore della nuova area pedonale – Utilizzare la piazza con un’iniziativa a favore della salute e del mondo produttivo è un’ottima idea che Coldiretti porta in giro per le città. È un’occasione per vivere questi spazi camminando e passando del tempo in questa zona bellissima del nostro territorio».

Il successo dell’esordio odierno apre la strada a una continuità concreta per i prossimi mesi. Come confermato dai promotori, l’evento davanti al polo pediatrico non rimarrà un episodio isolato: sono infatti previsti altri due appuntamenti, che offriranno nuovamente ai varesini la possibilità di acquistare le eccellenze del territorio agricolo locale direttamente nel cuore della piazza.