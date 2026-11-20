La signora Senatore lavorava in un’azienda familiare di pulizie e, secondo le prime ricostruzioni, era precipitata da un’altezza di circa sei metri mentre si trovava nello stabile per ragioni legate alla propria attività lavorativa. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il trasferimento urgente al pronto soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare.

A darne il triste annuncio sono il marito Maurizio, le sorelle Carla, Patrizia, Angela e Alfonsina, i fratelli Annunziato e Vincenzo, insieme ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato nella Sala del Regno di Varese, in via Leopoldo Gianpaolo 13. La data e l’ora della cerimonia saranno comunicate con un successivo annuncio.

Intanto la famiglia ha voluto affidare a un messaggio anche la gratitudine per le tante manifestazioni di affetto ricevute dopo la notizia della scomparsa: «Sentire la vostra vicinanza per la nostra cara Anna ci ha scaldato il cuore. Grazie per ogni parola, ogni abbraccio e ogni pensiero».

Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti disposti dalla Procura (Pm Pierlorenzo Maggiorelli), fra cui l’autopsia sul corpo della donna.