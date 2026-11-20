Varese, il dolore dei parenti per la scomparsa di Anna Senatore: “La vostra vicinanza ci ha scaldato il cuore”
Aveva 59 anni la donna morta dopo essere precipitata per circa sei metri nel vano scale di un condominio di via Staurenghi, mentre lavorava per un'impresa familiare di pulizie. La famiglia ha diffuso il ricordo e ringraziato quanti in queste ore hanno manifestato affetto e vicinanza
Si chiamava Anna Senatore e aveva 59 anni la donna morta nella notte al pronto soccorso di Varese, dopo la drammatica caduta nel vano scale di un condominio di via Staurenghi. Una tragedia che ha colpito i suoi familiari e le persone che le erano vicine, mentre in città si cerca ancora di ricostruire con esattezza quanto accaduto.
La signora Senatore lavorava in un’azienda familiare di pulizie e, secondo le prime ricostruzioni, era precipitata da un’altezza di circa sei metri mentre si trovava nello stabile per ragioni legate alla propria attività lavorativa. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il trasferimento urgente al pronto soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare.
A darne il triste annuncio sono il marito Maurizio, le sorelle Carla, Patrizia, Angela e Alfonsina, i fratelli Annunziato e Vincenzo, insieme ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.
Il funerale sarà celebrato nella Sala del Regno di Varese, in via Leopoldo Gianpaolo 13. La data e l’ora della cerimonia saranno comunicate con un successivo annuncio.
Intanto la famiglia ha voluto affidare a un messaggio anche la gratitudine per le tante manifestazioni di affetto ricevute dopo la notizia della scomparsa: «Sentire la vostra vicinanza per la nostra cara Anna ci ha scaldato il cuore. Grazie per ogni parola, ogni abbraccio e ogni pensiero».
Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti disposti dalla Procura (Pm Pierlorenzo Maggiorelli), fra cui l’autopsia sul corpo della donna.
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