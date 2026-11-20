Ivana Perusin è pronta a mettersi in gioco per la guida di Varese. L’attuale vicesindaca, dopo gli anni trascorsi nell’amministrazione comunale accanto al sindaco Davide Galimberti, rende pubblica la propria disponibilità a una candidatura civica da sottoporre al tavolo della coalizione.

Una scelta che nasce dall’esperienza amministrativa maturata, ma anche da un percorso professionale nel mondo manageriale e dalla convinzione che la città abbia bisogno di competenze, capacità di ascolto e di una squadra in grado di affrontare le sfide dei prossimi anni.

Nell’intervista Perusin affronta i temi della leadership, del rapporto con i giovani, delle difficoltà economiche delle famiglie e del futuro di Varese, spiegando le ragioni della propria disponibilità e il contributo che vorrebbe portare alla città.

Una donna alla guida di Varese sarebbe un’opportunità? E lei è pronta a mettersi in gioco?

«Una donna alla guida di Varese sarebbe un’opportunità importante, innanzitutto per la città. Non credo che una donna debba essere scelta in quanto tale, ma per quello che sa fare, per le esperienze che porta, per la sua capacità di assumersi responsabilità e di costruire futuro.

Oggi abbiamo esempi molto diversi di donne che ricoprono ruoli di primo piano nella vita pubblica italiana, da Giorgia Meloni a Elly Schlein, fino a figure amministrative come Silvia Salis, sindaca di Genova. Ma penso anche a tante altre esperienze importanti nell’ambito dell’impresa e della ricerca sanitaria. Percorsi e sensibilità differenti, che dimostrano come le donne possano interpretare la leadership in modi diversi e con piena autorevolezza. Anche a Varese esiste un tessuto ricco di figure importanti impegnate in diversi settori.

In questi mesi ho avuto modo di riflettere su come dare continuità al mio impegno per Varese e credo che l’esperienza e le competenze maturate in questi anni possano rappresentare un contributo utile anche in una prospettiva diversa. Da questa riflessione nasce la volontà di mettermi a disposizione della città e del tavolo della coalizione con una candidatura di servizio, portando il contributo delle competenze professionali e dell’esperienza amministrativa maturate in questi anni.

Una candidatura di natura civica, che si affianca al lavoro dei partiti, riconoscendone il ruolo e il valore, e che possa contribuire a consolidare il consenso costruito insieme in questi anni e ad ampliare il percorso, coinvolgendo anche quelle realtà ed energie civiche del territorio che vorranno condividere con noi un progetto per il futuro di Varese.

Naturalmente, questa mia disponibilità dovrà essere valutata dal tavolo della coalizione, nel pieno rispetto di un percorso collegiale e condiviso, che abbia come priorità l’interesse della città».

Le forze che sostengono l’attuale amministrazione avevano dichiarato che avrebbero scelto il 30 novembre. Lei rompe gli indugi, ma sarebbe disponibile anche a fare le primarie?

«So che ci sono altre possibili disponibilità, e tutte di livello. Saranno le forze politiche e civiche della coalizione a decidere il percorso per scegliere la prossima o il prossimo candidato. Che la scelta arrivi direttamente o attraverso le primarie va comunque bene. Abbiamo lavorato bene, siamo sereni e faremo insieme il lavoro in vista delle elezioni».

Dopo l’esperienza da vicesindaca, perché ha maturato questa scelta?

«La mia riflessione nasce innanzitutto dalla consapevolezza del percorso fatto in questi anni e dal desiderio di dare continuità a un impegno che per me è stato molto importante. Amministrare una città significa confrontarsi ogni giorno con le aspettative delle persone, con problemi concreti, con progetti che richiedono visione ma anche capacità di realizzazione.

In questi anni ho avuto l’opportunità di conoscere meglio Varese, le sue potenzialità, le sue difficoltà e soprattutto le persone che la animano. È un’esperienza che mi ha arricchito molto e che mi ha portato a riflettere su come le competenze e le relazioni costruite possano essere utili alla città, anche in una prospettiva diversa».

Quali competenze pensa di poter mettere a disposizione della città?

«Penso di poter mettere insieme esperienze diverse: quella manageriale, quella amministrativa e quella personale. Portare un metodo di lavoro, concretezza, affidabilità, capacità di fare rete e di guidare una squadra. Ma soprattutto mantenere uno sguardo attento sulle persone. Una città si amministra anche risolvendo i problemi quotidiani dei cittadini e delle famiglie, ascoltando chi ha bisogno di risposte e facendo in modo che nessuno si senta lasciato solo.

Credo che Varese abbia bisogno di continuare a crescere, di valorizzare quanto è stato fatto e di affrontare con coraggio le sfide che ha davanti. Per farlo servono competenze, passione, capacità di coinvolgimento e una squadra forte».

Turismo e commercio sono stati due settori centrali del suo lavoro amministrativo. Che cosa le hanno insegnato e quale bagaglio porta con sé per il futuro?

«Turismo e commercio, in particolare, sono settori strategici, ma soprattutto sono due ambiti che permettono di entrare in contatto con moltissime realtà della città: imprese, associazioni, operatori economici, istituzioni, quartieri e cittadini.

Mi hanno insegnato quanto sia importante fare rete, creare occasioni di collaborazione e mettere attorno allo stesso tavolo soggetti che spesso hanno esigenze e punti di vista differenti. Ma amministrare una città significa avere uno sguardo complessivo. Le competenze che ho maturato non si limitano ai settori di cui mi sono occupata: organizzazione, capacità di relazione, leadership, gestione delle situazioni complesse e attitudine a fare squadra sono strumenti che possono essere messi a disposizione di qualsiasi ambito amministrativo».

La crisi economica pesa sempre di più sulle famiglie. Che cosa può fare concretamente un Comune per affrontare queste difficoltà?

«Oggi tante famiglie vivono una condizione di crescente difficoltà. Il costo della vita, il peso degli affitti, le spese per la casa, l’energia, la scuola e la gestione dei figli mettono sotto pressione anche nuclei familiari che fino a qualche anno fa riuscivano a mantenere un equilibrio economico.

Un Comune non può risolvere da solo problemi che hanno origini nazionali e internazionali, ma può fare molto per essere vicino alle persone. Può rafforzare i servizi sociali, sostenere le famiglie che attraversano momenti di difficoltà, favorire l’accesso alla casa, costruire una rete tra pubblico, privato sociale e associazioni e utilizzare meglio le risorse disponibili.

Credo soprattutto che sia necessario imparare ad ascoltare e intercettare i bisogni prima che diventino emergenze. Ci sono situazioni di fragilità che non sempre emergono dai servizi e che riguardano anche persone che lavorano, famiglie con figli, anziani soli. L’amministrazione deve saperle riconoscere e accompagnare. La vicinanza alle persone si misura anche da questo: dalla capacità di non lasciare nessuno solo e di trovare risposte concrete».

Molti giovani vedono Varese come una città da cui partire. Come si può invertire questa tendenza e coinvolgerli maggiormente nella vita cittadina?

«Io penso che dobbiamo fare un passo avanti: smettere di considerare i giovani soltanto destinatari di politiche e cominciare a riconoscerli come protagonisti della vita cittadina.

Dobbiamo chiederci perché tanti ragazzi e ragazze vivano Varese come un luogo da cui partire, piuttosto che come una città nella quale costruire il proprio futuro. Servono opportunità di lavoro, spazi di aggregazione, occasioni culturali e sportive, luoghi in cui incontrarsi e sviluppare idee e progetti.

Ma serve anche qualcosa di diverso: dare loro voce e responsabilità. Non basta organizzare iniziative per i giovani, bisogna costruirle insieme a loro. Vorrei una città capace di coinvolgere le nuove generazioni nelle decisioni che le riguardano, attraverso forme di partecipazione vere, il dialogo con le scuole, l’associazionismo, l’università e le realtà giovanili.

I giovani devono poter sentire che Varese appartiene anche a loro, che possono cambiarla, contribuire a migliorarla e trovare qui opportunità per realizzare i propri progetti. E questo significa anche lavorare per creare le condizioni affinché chi è partito possa avere motivi e possibilità per tornare.»

Il Natale è diventato uno degli appuntamenti più importanti per Varese. Che significato ha per la città e che cosa dobbiamo aspettarci quest’anno?

«Il Natale è un momento importante per tutti, famiglie, turisti e per il commercio cittadino. Investire in un grande evento è stato il modo per valorizzare tutta la città e dare occasioni importanti di crescita e visibilità. Abbiamo acceso dei riflettori su Varese che hanno portato tanti benefici sia turistici che economici. Per quest’anno mantengo un po’ la sorpresa ma posso dire che sarà come sempre un Natale magico».

Prima dell’esperienza amministrativa ha maturato un importante percorso professionale. Quanto ha influito sul suo modo di lavorare nella pubblica amministrazione?

«La mia professione mi ha insegnato, prima di tutto, un metodo di lavoro. Ho imparato a gestire organizzazioni complesse, a lavorare per obiettivi, a prendere decisioni, a valorizzare le competenze delle persone e soprattutto a costruire gruppi capaci di raggiungere risultati.

La differenza tra un’organizzazione aziendale e un’amministrazione pubblica è evidente, ma alcune capacità sono trasversali: saper ascoltare, individuare le priorità, assumersi le responsabilità, mettere insieme professionalità diverse e trasformare le idee in risultati concreti.

Credo che oggi serva proprio questo: una capacità di visione accompagnata da concretezza, affidabilità e determinazione nel portare a termine gli impegni».

Essere donna e mamma quanto incide sul suo modo di intendere la politica e l’amministrazione della città?

«Essere donna incide ovviamente molto nel mio modo di intendere la politica e l’amministrazione ma non vorrei ridurre tutto a una questione di genere. Essere donna e mamma mi ha certamente dato uno sguardo particolare sulle esigenze delle persone e delle famiglie. Conciliare responsabilità professionali, impegni pubblici e vita familiare significa imparare ogni giorno a organizzare il tempo, stabilire priorità, affrontare gli imprevisti e trovare soluzioni.

Credo che questa esperienza aiuti a comprendere meglio sia i piccoli problemi quotidiani, quelli che magari non finiscono nei grandi programmi elettorali ma che incidono profondamente sulla qualità della vita, sia le questioni più complesse che riguardano il futuro di una comunità.

Penso ai servizi per le famiglie, alla scuola, alla sicurezza, alla qualità degli spazi pubblici, all’assistenza agli anziani, alle opportunità per i giovani. Sono temi che richiedono sensibilità, ma anche capacità di decidere e di intervenire.

Essere mamma non significa avere automaticamente tutte le risposte, ma certamente significa conoscere da vicino alcune delle fatiche, delle preoccupazioni e delle aspettative che accompagnano la vita quotidiana delle persone».

In questi anni ha parlato spesso dell’importanza del lavoro di squadra. Che cosa significa per lei essere una leader e quali caratteristiche deve avere chi guida una città?

«Leadership significa prima di tutto saper guidare senza pensare di dover fare tutto da soli. Una buona leadership è la capacità di riconoscere i talenti, valorizzare le competenze, creare fiducia e responsabilizzare le persone.

Nella mia esperienza professionale e amministrativa ho sempre creduto nel lavoro di gruppo. I risultati migliori arrivano quando si riesce a costruire una squadra, quando le persone condividono gli obiettivi e si sentono parte di un progetto.

Un sindaco deve avere una visione, assumersi le responsabilità delle decisioni e saper indicare una direzione, ma deve anche saper ascoltare, coinvolgere e fare sintesi. La capacità di costruire relazioni e di tenere insieme sensibilità diverse è fondamentale».