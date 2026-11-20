Si è aperto in Sala Borghi, al Campus De Filippi in via Brambilla a Varese, il confronto “Varese merita risposte”, promosso da Noi Moderati Giovani Varese” con i movimenti giovanili del centrodestra e delle liste alleate per mettere a fuoco le priorità della città in vista delle amministrative del 2027. Una serata impostata su tre direttrici chiave — sicurezza, mobilità e “diritto a rimanere a Varese” — che ha chiamato in causa le nuove generazioni e il futuro del capoluogo.

Ad aprire il percorso è stato il moderatore Samuele Corsalini, richiamando il senso più autentico della politica come impegno per il bene della “polis” e della propria città, in un contesto in cui troppi spazi restano bloccati da chi occupa ruoli da decenni e i giovani rischiano di perdere fiducia: «Non è giusto dire che i giovani sono il futuro perchè i giovani sono il presente: devono impegnarsi oggi. e questo vuole l’incontro di questa sera, una tavola rotonda tra giovani che si mettono in gioco».

A portare il saluto istituzionale è stato il sindaco Davide Galimberti, che ha collegato l’appuntamento alla tre giorni in città con una cinquantina di giovani amministratori arrivati da tutta Italia per il corso Anci a Palazzo Estense, sottolineando il valore dell’ascolto e della partecipazione in vista della prossima stagione elettorale, prima di lasciare la sala per proseguire i lavori del corso.

Subito dopo, i ringraziamenti a Sara Vezzaro per l’organizzazione e la parola a Giovanni Chiodi, coordinatore di Noi Moderati Varese, che ha legato le domande al dibattito culturale cittadino: Chiodi ha posto il tema del lavoro e di un certo logorio dell’offerta occupazionale varesina negli ultimi vent’anni, indicando la necessità di costruire risposte attraverso una trama di relazioni e non con soluzioni calate dall’alto. Anche Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, ha aperto il proprio intervento con una provocazione sul titolo della serata: «Le risposte dipendono dalle domande che si fanno e dalla capacità di fare le domande giuste», osservando che interrogarsi su come far funzionare di più la movida o migliorare i collegamenti tra centro e campus universitario è sacrosanto, ma è importante andare ancora più a fondo sui nodi strutturali della città.

Entrando nel vivo della tavola rotonda, la rappresentante di Noi Moderati Giovani Sara Vezzaro – tra le promotrici della serata – ha concentrato il proprio intervento sulle condizioni concrete che possono spingere i giovani a scegliere di restare a Varese anziché cercare altrove opportunità e spazi di vita. Pur riconoscendo le criticità legate alla sicurezza, Vezzaro ha osservato che «Controlli, telecamere e forze dell’ordine da soli non bastano: è necessario investire nell’educazione e nella prevenzione del disagio, con un’attenzione particolare alla sicurezza delle ragazze che si spostano la sera, attraverso una migliore illuminazione, strade e piazze più curate e una maggiore presenza sul territorio».

Nel suo intervento, Vezzaro ha valorizzato il ruolo dell’Università dell’Insubria e indicato l’opportunità di portare Giurisprudenza nel centro cittadino, guardando all’ex caserma Garibaldi come possibile spazio per nuove attività universitarie. Sul capitolo trasporti ha chiesto di ridurre la dipendenza dall’auto con tariffe accessibili a tutte le età, più corse e collegamenti anche nelle ore serali, mentre sul piano sociale ed educativo ha richiamato il sostegno a tutte le realtà scolastiche, dalle scuole dell’infanzia alle superiori comprese le paritarie, insieme a servizi per le famiglie e alla natalità per favorire le giovani coppie. Sul tema della movida ha sostenuto che la vita serale va gestita con equilibrio e responsabilità, evitando che una città poco vivace dopo le 21 allontani i ragazzi tra i 20 e i 30 anni. A chiudere il suo ragionamento, tre domande dirette: «Una ragazza può sentirsi sicura tornando a casa la sera? Uno studente deve per forza avere un’automobile per vivere in centro? Quali ragioni possono trattenere un giovane a Varese dopo la laurea?».

Tra gli altri interventi, quello della rappresentante giovanile della Lega Silvia Tarantola, che ha richiamato le criticità sulla sicurezza in città facendo riferimento al peggioramento del trend nell’indagine del “Sole 24 Ore”, dove il territorio era passato dalla ventesima posizione alla venticinquesima l’anno successivo (il 2025): «E, considerato il trend preoccupante, non bisogna arrivare a scoprire un eventuale peggioramento per fare qualcosa per la sicurezza».

Alla tavola rotonda hanno preso parte, portando il contributo dei rispettivi movimenti giovanili e delle liste alleate, anche Samuele Luca per Forza Italia, Stefano Rivaletto per Lombardia Ideale e Samuel Balatri per Gioventù Nazionale.