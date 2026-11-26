Varese, Minonzio candidato sindaco per Avs e Collettiva: “Una città a misura di chi la abita”
Verso le amministrative di Varese, il centrosinistra si prepara al tavolo di coalizione. Collettiva e Alleanza Verdi Sinistra convergono su un nome unico
Ha un nome, un cognome e un volto la proposta di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) per le prossime elezioni comunali a Varese. È quello di Nicolò Minonzio, presentato nel corso di una conferenza stampa insieme a Collettiva, la rete civica che da quasi cinque anni lavora in città e che da circa un anno e mezzo ha scelto di partecipare al percorso di Avs.
Il punto su cui i promotori hanno insistito di più è la natura della proposta. Secondo quanto spiegato, la candidatura non nasce in rottura con il tavolo di coalizione del centrosinistra, di cui Avs e Collettiva fanno parte da dieci mesi con incontri settimanali. Si rivolge però direttamente a chi abita la città: la legittimazione, hanno detto, non si cerca nelle stanze della politica ma nella comunità. Per questo, a differenza di altri nomi emersi finora, la candidatura arriva accompagnata da temi e da una bozza di programma.
Sul percorso hanno voluto marcare la differenza: prima l’ascolto dei cittadini, avviato in tempi non sospetti e prima ancora dell’iniziativa «Varese 2040», poi il programma, infine il candidato. Il documento è in fase di definizione e dovrebbe essere completato nel giro di qualche settimana.
I quattro punti “non negoziabili”
Il programma ruota attorno a quattro assi: abitare e diritto alla casa, spazi, adattamento alla crisi climatica e mobilità. Su questi, hanno ribadito i promotori, non ci sarà margine di trattativa quando ci si presenterà al «campo largo».
Sul clima, la linea indicata è quella di una gestione ordinaria e non emergenziale: pianificare, hanno spiegato, permette di risparmiare denaro pubblico ed evitare danni ai cittadini. Sullo sviluppo urbano si è parlato di un nuovo strumento urbanistico a consumo di suolo zero.
Sulla mobilità è stato ricordato che Varese si colloca stabilmente tra l’ottavo e il nono posto in Italia per congestione del traffico. La proposta è importare misure già sperimentate in altre città europee e lombarde, con un trasporto pubblico alternativo e attrattivo. Ridurre il traffico, è stato osservato, consentirebbe di ampliare le zone pedonali e restituire ai cittadini porzioni di città, con ricadute anche sul commercio e sulla sicurezza, dato che una città più viva è più presidiata.
“Non il modello Milano”
Dal punto di vista politico, i promotori hanno rivendicato l’ambizione di una «città futuribile» e non di una semplice amministrazione dell’esistente, capace di opporsi alle disuguaglianze sociali e alla crisi climatica. Hanno respinto l’idea di imitare il modello Milano e la gentrificazione, sostenendo che le città le costruiscono coloro che le abitano e non chi le sfrutta. Hanno riconosciuto i risultati della buona amministrazione degli ultimi dieci anni, definendoli però un punto di partenza.
Un passaggio è stato dedicato a Maria Grazia D’Amico, consigliera di maggioranza espressa da Collettiva, assente alla conferenza perché impegnata in commissione urbanistica. Il suo lavoro in consiglio è stato indicato come prova della coerenza del progetto.
Chi è Minonzio
Minonzio ha compiuto trent’anni il 16 settembre. È nato e cresciuto a Varese, con famiglia paterna di Bizzozzero.
Si è avvicinato alla politica a tredici anni con la tessera di Sinistra Ecologia e Libertà e ha sempre affiancato alla militanza il lavoro: da dieci anni è attore di teatro professionista. Sta completando gli studi in storia ed è tornato in città, ha raccontato, per mettersi a disposizione.
Il tavolo del 30 e le primarie
Il tavolo di coalizione si riunirà il 30. Avs e Collettiva si presenteranno, hanno spiegato, con il loro candidato, un percorso di partecipazione già avviato e una piattaforma programmatica. Altri due nomi sono già circolati, ma, secondo i promotori, senza temi né bozze programmatiche.
Sul metodo di scelta finale la porta resta aperta: le primarie sono state citate come opzione, ma non l’unica, e si è parlato di un sistema ancora da scrivere. Il messaggio è stato quello di una forza «pronta a tutto», che non intende porre ultimatum, ma si presenta con un lavoro alle spalle. Alla domanda sull’ipotesi di correre da soli non è stata data una risposta netta.
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