Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Varese è tra le città presenti a Verona per la 43ª Assemblea nazionale di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani): un appuntamento che riunisce sindaci e amministratori locali di tutta Italia per confrontarsi sulle principali sfide dei territori. Durante l’evento alla città di Varese viene assegnato il riconoscimento Cresco Award – Città Sostenibili, per il progetto Centro del Riuso di Varese – Banco di Comunità: il premio, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI, si propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani e premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.

«L’assemblea di ANCI è un momento essenziale per noi amministratori per poter condividere le buone prassi amministrative – sottolinea il sindaco Davide Galimberti – Un fattore importante che permette di coordinare l’azione politica e istituzionale dei Comuni, condividendo progetti sperimentati con successo sui propri territori. Uno strumento che consente di affrontare le tante sfide che abbiamo di fronte in modo condiviso, in particolare su temi chiave come la sostenibilità e le politiche di coesione sociale».

«Questo premio ripaga un percorso condiviso che ha avuto fin dall’inizio un obiettivo preciso: riscoprire il valore dello stare insieme e far riemergere quel senso di comunità che oggi rischia di perdersi dietro all’individualismo – aggiunge l’assessora alla Tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare Nicoletta San Martino – Trasformare l’economia circolare e la tutela dell’ambintein welfare di prossimità ha significato costruire, passo dopo passo insieme al terzo settore e ai cittadini, una vera rete di relazioni e fiducia. Oggi i varesini sono attenti all’ambiente, si scambiano oggetti, tempo e competenze: il segno tangibile di una comunità viva, partecipe e protagonista del cambiamento culturale».

A Varese va dunque un importante riconoscimento nazionale per le politiche ambientali e di coesione sociale. Il premio, conferito all’amministrazione comunale per aver ideato e realizzato il migliore progetto di impatto sociale e ambientale tra quelli presentati, valorizza l’esperienza del Centro del Riuso di Varese – Banco di Comunità. Il riconoscimento oltre ad avere un valore simbolico, si traduce in un’opportunità concreta per la città. In accordo con l’amministrazione comunale, UBS metterà a disposizione le proprie competenze supportando l’organizzazione di sessioni formative gratuite. Gli incontri saranno dedicati a temi chiave per il benessere della comunità: dall’educazione finanziaria e la gestione consapevole delle risorse, fino all’approfondimento sulla sostenibilità e sulle ricadute sociali e ambientali dell’economia circolare. Un percorso pensato per affiancare alla pratica quotidiana del riuso anche strumenti di conoscenza utili a generare un cambiamento duraturo.

Si tratta di un percorso pluriennale che ha più volte portato il Comune a distinguersi a livello nazionale per le politiche ambientali, sociali e di economia circolare orientate agli obiettivi dell’Agenda 2030. Dopo la doppia vittoria consecutiva nel 2023 e nel 2024 del Premio Impresa “Lexmark Circular Economy” – conferito da Fondazione Sodalitas e ANCI nell’ambito del Cresco Award – Città Sostenibili grazie a Ri-HUB Food (il progetto cittadino di recupero delle eccedenze alimentari in linea con la Legge Gadda n. 166/2016 e redistribuzione solidale tramite cargo bike elettriche) – anche quest’anno il Comune si aggiudica un riconoscimento al Cresco Award, vincendo il premio “UBS e la comunità” durante l’assemblea ANCI.

A rappresentare il Comune di Varese presenti oltre al sindaco Davide Galimberti e l’assessora Nicoletta San Martino, anche i consiglieri comunali Helin Yildiz e Matteo Bianchi.

Il centro del Riuso – Banco di Comunità

Il Centro del Riuso di Varese è un servizio gratuito che promuove lo scambio non monetario di beni materiali (oggettistica, piccolo mobilio, abbigliamento) e immateriali (tempo, competenze, spazi e servizi di prossimità). Il funzionamento si basa sull’economia della condivisione (sharing economy) e sull’utilizzo dei punti FIL (Felicità Interna Lorda): i cittadini e gli enti iscritti conferiscono oggetti ancora utili o mettono a disposizione il proprio tempo, ricevendo in cambio punti FIL proporzionati al valore d’uso, spendibili per ritirare altri beni in sede, o accedere a servizi offerti dalle associazioni aderenti. Un modello virtuoso che genera un risparmio concreto per le famiglie, attiva percorsi di inclusione lavorativa per persone svantaggiate e trasforma i cittadini da semplici utenti a protagonisti attivi di un nuovo welfare di prossimità. Il progetto del Comune di Varese è stato realizzato grazie alla partnership tecnica strategica di Rete CAUTO e alla sinergia operativa con Impresa Sangalli, Vesti Solidale Onlus e Cooperativa San Luigi Onlus. Maggiori informazioni e vetrina digitale su www.bancodicomunita.it.