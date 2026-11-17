C’è una doppia, forte firma varesina al centro dell’importante appuntamento istituzionale che si è tenuto oggi, mercoledì 18 novembre, a Milano.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti inaugurato il nuovo Polo Ambulatoriale e il Giardino delle Meraviglie della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, una struttura d’eccellenza dove l’ingegneria sanitaria incontra la sensibilità artistica del territorio.

Se la riqualificazione e la direzione dei lavori dell’edificio portano la firma dell’architetto varesino Elena Brusa Pasquè, già presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese, ad impreziosire gli spazi interni e a stringere un patto di empatia con i più piccoli sono le opere d’arte nate dalle mani di un altro talento del Varesotto, l’artista Andrea Ravo Mattoni.

Nel corso della visita inaugurale, il Capo dello Stato ha potuto ammirare da vicino i “Murales dei bambini”, realizzati da Ravo Mattoni insieme a Giovanni Magnoli partendo proprio dai pensieri, dai sogni e dai desideri dei bambini ricoverati all’Istituto Besta: un intervento artistico di altissimo valore terapeutico.

La riqualificazione del Polo Ambulatoriale è stato invece a cura dello studio varesino della Brusa Pasquè: un intervento di profonda riqualificazione che unisce rigore scientifico, avanguardia tecnologica e sostenibilità ambientale, coordinato e diretto dall’architetto varesino già presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese.

L’opera, sviluppata su cinque livelli per una superficie complessiva di circa mille metri quadrati e ventiquattro ambulatori, nasce dalla volontà di ripensare radicalmente lo spazio di cura. Come sottolineato dall’architetto Brusa Pasquè durante la cerimonia inaugurale, la sfida è stata quella di superare la tradizionale concezione puramente funzionale per fare in modo che «l’architettura sanitaria non può limitarsi a essere una questione di metri quadri o di efficienza tecnica. Deve essere ascolto, luce, serenità. Deve farsi “quarto soggetto curante”, accanto alla famiglia, al medico di base e allo specialista».

Il progetto dello studio varesino si distingue per le sue soluzioni di bioedilizia e per la massima efficienza energetica. L’edificio risponde agli standard di sostenibilità più elevati, sfruttando materiali ecologici come blocchi di calce e canapa, pannelli isolanti naturali, impianti fotovoltaici abbinati a pompe di calore e sistemi avanzati per la depurazione dell’aria. Un’attenzione eccezionale che è valsa all’opera anche un prestigioso riconoscimento in Campidoglio nell’ambito del premio “Regula”, che ha selezionato i cento progetti più significativi d’Italia.