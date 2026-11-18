Sabato 5 dicembre all’Auditorium San Giovanni Bosco un evento dedicato alla storica direttrice del Premio Chiara, scomparsa nel 2025. Un pomeriggio e una serata tra ricordi, musica e aneddoti per ripercorrere la sua vita attraverso le voci di chi l’ha conosciuta e amata

Ci sono persone che lasciano un segno non soltanto per ciò che hanno realizzato, ma per le relazioni che hanno saputo costruire e per le tante vite che hanno incrociato. La giornata dedicata a Bambi nasce proprio dal desiderio di ritrovarsi e raccontare quel segno, attraverso i ricordi di chi l’ha conosciuta.

Sabato 5 dicembre 2026 l’Oratorio e l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese, nel quartiere di Sant’Ambrogio, ospiteranno “Una giornata per Bambi”, un’iniziativa dedicata al ricordo di Bambi Lazzati (1948-2025), direttrice per tanti anni del Premio Chiara e figura che ha saputo intrecciare cultura, arte, comunicazione e relazioni umane, lasciando un segno nella vita di tante persone.

Sarà una giornata pensata per ricordarla attraverso momenti diversi, con la partecipazione di chi le ha voluto bene, l’ha conosciuta e ha condiviso con lei un tratto di strada.

Il programma prenderà il via alle 15.30 con l’apertura di un mercatino di oggetti e capi d’abbigliamento appartenuti a Bambi. Alle 18.00 sarà celebrata la Messa. Alle 19.30 è previsto un apericena, su prenotazione, al costo di 20 euro. Il momento centrale della giornata sarà la serata delle 20.45, intitolata “Bambi, il bello di averti incontrata – I racconti di chi l’ha conosciuta”.

Non una commemorazione tradizionale, né una successione di discorsi celebrativi, ma un racconto corale: persone provenienti dal mondo delle istituzioni, del giornalismo, dell’arte, delle amicizie e del Premio Chiara si alterneranno sul palco per condividere un episodio, un aneddoto, una storia o un ricordo personale. Tante voci diverse, ciascuna con il proprio frammento di esperienza, per ricomporre insieme il ritratto di Bambi e raccontare ciò che ha lasciato in chi l’ha incontrata.

La serata sarà condotta da Gioele Caravatti, direttore organizzativo dell’Auditorium, e da Mariano Lazzati, marito di Bambi. Il percorso sarà accompagnato da immagini, momenti musicali e testimonianze, fino a concludersi con un momento particolarmente intimo affidato ai figli di Bambi.

L’evento è organizzato da Auditorium San Giovanni Bosco, con il patrocinio degli Amici di Piero Chiara.

Informazioni

Sabato 5 dicembre 2026

Oratorio e Auditorium San Giovanni Bosco

Via Lazzaro Papi 7 – Varese, Sant’Ambrogio

Ore 15.30 – Apertura del mercatino di oggetti e vestiario di Bambi

Ore 18.00 – Messa

Ore 19.30 – Apericena (20 euro, su prenotazione)

Ore 20.45 – Serata “Bambi, il bello di averti incontrata”

Per prenotare l’apericena: 331 6403414 – 348 4779658.