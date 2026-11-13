Varese ricorda i Caduti di Nassiriya: “La memoria è una responsabilità”

La memoria non è soltanto un monumento, ma una responsabilità collettiva. È il messaggio che ha accompagnato la cerimonia commemorativa dedicata ai Caduti di Nassiriya, Kabul e alle vittime civili e militari delle missioni internazionali, che si è svolta venerdì 13 novembre a Varese, davanti al monumento di via Copelli. Un momento di raccoglimento e riflessione per ricordare chi ha perso la vita lontano dall’Italia, nell’adempimento del proprio dovere o vittima della violenza dei conflitti.

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Alla commemorazione hanno preso parte le autorità civili e militari, insieme alle associazioni combattentistiche e d’Arma, tra cui l’Associazione nazionale carabinieri, rappresentata dal presidente della sezione di Varese, Roberto Leonardi. È stato proprio Leonardi a leggere il messaggio inviato da Anna Alexsandra Bacchetta Patureau, autrice del monumento, impossibilitata a essere presente.

Nel suo discorso, l’artista ha affidato alla memoria il compito di tenere insieme il ricordo delle vittime e la responsabilità di chi resta. «Quando uno scultore affronta un’opera commemorativa, si trova davanti a una difficoltà immensa: come dare forma all’assenza? Come rappresentare una vita spezzata, un’attesa rimasta senza risposta, un dolore che nessun tempo potrà cancellare?». Da qui il significato stesso dei monumenti: «Li scolpiamo perché l’essere umano ha bisogno di ricordare. Perché una società che dimentica i propri morti rischia, prima o poi, di dimenticare anche il valore dei vivi».

Un pensiero rivolto anche ai giovani, chiamati a interrogarsi sul significato del servizio e della convivenza civile, e presenti alla commemorazione con una folta delegazione di ragazzi delle scuole medie superiori. «Non siamo qui per celebrare la guerra. La guerra non è mai una vittoria dell’umanità. Siamo qui per onorare chi ha cercato di proteggere, chi ha affrontato il pericolo e chi ha pagato con la propria vita il prezzo di un dovere».

Nel messaggio, Bacchetta Patureau ha richiamato anche le manifestazioni e le inquietudini delle nuove generazioni, riconoscendo il diritto dei ragazzi a fare domande, dissentire e chiedere un futuro migliore. Ma distinguendo con chiarezza tra la forza delle convinzioni e la violenza: «Il coraggio non consiste nel distruggere ciò che si contesta. Il coraggio consiste nel trovare la forza di cambiare proteggendo ciò che amiamo».

Il passaggio centrale è stato dedicato al valore del servizio: «Servire non significa essere sottomessi. Servire significa riconoscere che esiste qualcosa di più grande del proprio interesse personale. Significa essere capaci di difendere un principio anche quando costa fatica, anche quando non porta applausi, anche quando nessuno ci guarda». Un invito ai giovani a non trasformare l’indignazione in odio, a studiare, informarsi, confrontarsi e conservare la capacità di riconoscere l’umanità anche in chi la pensa diversamente. «La pace non comincia quando tutti siamo d’accordo. La pace comincia quando impariamo a non considerarci nemici pur essendo in disaccordo».

A chiudere la cerimonia è stato l’intervento del colonnello Alessandro De Vico, comandante provinciale dei carabinieri di Varese, che ha rivolto un pensiero alle nuove generazioni, ricordando il legame tra chi ha già scelto di servire il Paese indossando una divisa e chi potrebbe farlo in futuro. «La differenza fondamentale tra voi giovani e le persone più anziane è che loro hanno già scelto di servire la nazione con una divisa addosso. Tra voi c’è chi lo farà, ma ancora non lo sa».

De Vico ha sottolineato come la tutela della comunità e della convivenza civile siano valori capaci di orientare le scelte di vita: «Qualcuno di voi indosserà una divisa perché crederà di poter spendere la propria vita per questi valori. Voi siete i padroni del vostro futuro, ma il sacrificio di chi è passato prima di noi, di chi ha scelto di proteggere la vita delle persone, vi aiuterà a fare le scelte giuste». Infine, l’invito a non dimenticare chi ha sacrificato la propria vita nel servizio alla nazione: «Ricordatevi di chi ha dato la vita per il servizio e per il Paese».

La cerimonia si è conclusa con l’invito ai presenti ad avvicinarsi al monumento per osservarlo da vicino e leggere i nomi di chi viene ricordato. Un gesto semplice, ma coerente con il significato della giornata: mantenere viva una memoria che non appartiene soltanto al passato, ma parla anche alle responsabilità del presente e alle scelte delle generazioni future.