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Prestazioni sì, vittoria no. Il Varese continua a giocare bene ma raccogliere poco. Il pareggio contro la Correggese allunga così la serie senza vittorie dei biancorossi, che si allunga a cinque giornate e continua a fari galleggiare ai margini della zona playout.

Tra poca consistenza sotto porta, qualche svista arbitrale e delle indecisioni difensive, la squadra di mister Andrea Ciceri ha finora raccolto solo tre vittorie nelle 13 giornate giocate finora; tre successi arrivati contro le ultime tre della classifica. Poi sei pareggi e quattro sconfitte per una graduatoria che di certo non può soddisfare.

E domenica (29 novembre, ore 14.30) per i biancorossi ci sarà una trasferta “in casa del diavolo”. Il Pavia, infatti, è allenato da Pablo Granoche, “El Diablo”, che a Varese è stato protagonista di sei mesi da sogno con 6 gol che portarono fino alla finale playoff contro la Sampdoria.

Per un ex che sarà protagonista, un altro dovrà invece guardare la sfida dagli spalti. Pietro Marangon, infatti, è stato squalificato e salterà la gara tanto attesa. Il difensore classe 2006, varesino e fino all’anno scorso biancorosso, è stato espulso nel corso della gara contro la Castellanzese e nei suoi confronti è stata comminata una squalifica di una giornata.

Al “Fortunati” la squadra di Granoche è ancora imbattuta: quattro pareggi nelle prime uscite e poi tre vittorie di spessore contro Casatese Merate, Pro Patria e Pro Sesto.

In casa Varese invece mancherà ancora Andrea Malinverno, che sta recuperando dopo l’infortunio alla caviglia.

SERIE D GIRONE D – XIV GIORNATA

Arconatese – Cittadella Modena; Casatese Merate – Pontedera; Castellanzese – Pro Sesto; Correggese – Oltrepò; Pavia – Varese; Pistoiese – Lentigione; Pro Patria – Tropical Coriano; Sant’Angelo – Solbiatese; Varesina – Crema.

CLASSIFICA: Pistoiese 29; Lentigione 27; Casatese Merate, Pro Patria 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

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