Varesina, serve un’inversione di rotta con il Pontedera

Per la Varesina è arrivato il momento di dare una svolta al proprio percorso. Dopo undici giornate il campionato delle Fenici non sta rispettando le aspettative e la classifica obbliga a guardarsi le spalle. Domenica 15 novembre ore 14.30, l’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore ospiterà il Pontedera per la sfida valida per la dodicesima giornata del Girone D di Serie D. Sul campo ci saranno la quattordicesima e la sedicesima forza del campionato, con appena quattro punti a dividerle. Un appuntamento che assume un peso particolare per entrambe: i rossoblù hanno bisogno di ritrovare certezze dopo un percorso fin qui altalenante, mentre i toscani cercano punti per uscire dal baratro delle ultime posizioni. Per i padroni di casa sarà importante sfruttare il fattore campo, trasformando la spinta del pubblico in occasioni da gol per non lasciarsi sfuggire un’opportunità preziosa contro una diretta concorrente.

QUI VENEGONO SUPERIORE

Troppi alti e bassi hanno caratterizzato l’inizio di campionato della Varesina. Dopo un avvio in cui sono arrivate alcune battute d’arresto pesanti, le Fenici hanno provato a rimettersi in carreggiata alternando pareggi a prestazioni convincenti. La vittoria per 3-1 nel derby contro il Varese sembrava poter rappresentare un punto di ripartenza, ma nello scorso turno è arrivata la sconfitta per 2-1 sul campo del Tropical Coriano. Un risultato che ha lasciato nuovamente l’amaro in bocca e che ha impedito ai rossoblù di dare seguito al successo nel derby. Gli undici punti in classifica sono frutto di sole due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Il dato più interessante è quello della differenza reti (-2) con quattordici gol realizzati e sedici subiti: numeri che dimostrano come la squadra di Angellotti trovi la via del gol, ma che ha ancora bisogno di maggiore attenzione nel reparto arretrato per gestire meglio le partite. A guidare il reparto offensivo c’è il solito Stefano Banfi, miglior realizzatore della squadra con cinque centri, seguito da Alessandro Maspero a quota tre. La sfida con il Pontedera arriva quindi in un momento delicato, con un altro passo falso che complicherebbe ulteriormente la situazione. I rossoblù dovranno ritrovare la brillantezza mostrata nel match con il Varese, trasformando le occasioni in punti. Da segnalare l’assenza di Alex Pedone, ancora alle prese con la squalifica di cinque giornate che scadrà dopo la dodicesima giornata.

QUI PONTEDERA

Situazione non molto diversa anche in casa Pontedera, che si presenta a Venegono Superiore con sette punti e il terzultimo posto in classifica. La formazione toscana, guidata da Giuseppe Mascara (ex attaccante che ha vestito le maglie di Napoli e Catania), ha incontrato parecchie difficoltà in questa prima parte di stagione, soprattutto in fase difensiva. Sono infatti 27 le reti incassate, a fronte delle undici realizzate: un dato che evidenzia la difficoltà della squadra nel riuscire a mantenere equilibrio durante i novanta minuti. Il cammino parla di due vittorie, un pareggio e otto sconfitte, anche se nelle ultime settimane qualcosa si è mosso. Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Oltrepò, il Pontedera è riuscito a conquistare una vittoria rocambolesca sul campo dell’Arconatese, imponendosi per 4-3. Nello scorso turno è arrivato però un nuovo stop: contro la Solbiatese è bastata la rete di Gasparri per condannare i toscani, dopo il rigore parato da un super Chironi. Il principale pericolo del reparto offensivo è Raffaele Ortolini, autore di quattro reti e attualmente miglior marcatore della squadra. La trasferta contro la Varesina rappresenta un’occasione importante per provare a cambiare passo e accorciare le distanze dalle squadre che precedono i granata. Per farlo servirà però una prestazione di maggiore attenzione, soprattutto contro una formazione che pur attraversando un periodo complicato, ha qualità e giocatori in grado di fare male.

SERIE D GIRONE D – XII GIORNATA

Arconatese – Crema; Casatese Merate – Varese; Correggese – Lentigione; Pavia – Pro Sesto; Pro Patria – Castellanzese; Sant’Angelo – Oltrepò; Solbiatese – Cittadella Modena; Varesina – Pontedera; Pistoiese – Tropical Coriano (9-12)

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione 24; Pro Patria 21; Castellanzese, Casatese Merate 19; Pro Sesto 18, Cittadella Modena, Solbiatese 17; Sant’Angelo, Crema 15; Varese, Pavia 14; Correggese 12; Varesina 11; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5

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