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Venerdì 20 novembre a Cassano una serata di cinema, sostenibilità e cooperazione con la proiezione del documentario “Oltre la luce”

L'evento, organizzato da Legambiente Cassano Magnago e a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione in sala di uno dei giovani protagonisti del progetto idroelettrico in Nepal, raccontato nel film di Stéphan Chiesa

oltre la luce reportage

L’impegno di Legambiente Cassano Magnago per la diffusione della sostenibilità ambientale e della solidarietà si concretizza in un nuovo appuntamento aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza: venerdì 20 novembre, alle ore 20.45, presso il Teatro San Carlo dell’Oratorio di Santa Maria, verrà proiettato il film “Oltre la luce” diretto da Stéphan Chiesa e prodotto dalla Rsi (durata 60 minuti). L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

Il documentario racconta l’impresa di tre studenti ticinesi del Politecnico di Zurigo che si sono recati in una valle impervia e remota dell’Himalaya, in Nepal. La loro missione: progettare e costruire da zero una centrale idroelettrica per portare l’energia a sei villaggi isolati dal resto del mondo. Una vicenda che intreccia resistenza fisica, difficoltà di gestione logistica, impegno giovanile e cooperazione internazionale, da cui è successivamente nata l’Associazione SEED of LIGHT per continuare a promuovere progetti concreti di solidarietà.

Valore aggiunto della serata sarà la presenza in sala di uno dei giovani protagonisti di questo straordinario progetto, che al termine della proiezione condividerà con il pubblico la propria esperienza diretta e risponderà alle domande dei presenti.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

«Abbiamo investito energie e risorse per avere a Cassano Magnago un’opera che parla al cuore dei nostri valori fondamentali: sostenibilità, giustizia climatica, cooperazione dal basso e vicinanza tra i popoli. Vedere come dei giovani siano riusciti a portare energia pulita in comunità così isolate ci ricorda l’impatto positivo che le tecnologie sostenibili e l’impegno concreto possono avere sulle persone e sull’ambiente. Invitiamo la cittadinanza, i soci e le realtà associative del territorio a partecipare per condividere insieme un momento di riflessione e confronto».

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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