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Venerdì 20 novembre la proiezione de “La ballata del re delle api” introdotta dall’apicoltore Federico Tesser

Appuntamento alle 21.00 con un incontro dedicato al mondo dell'apicoltura e della biodiversità, accompagnato da una degustazione. Prevista la riduzione sul biglietto d'ingresso per gli iscritti all'Associazione Apicoltori Varese

Api sui fiori

Venerdì 20 novembre alle ore 21.00 al Cinema Miv di Varese è in programma la proiezione del film “La ballata del re delle api”.

La serata sarà introdotta dall’intervento di Federico Tesser e prevede inoltre un momento di degustazione per i presenti. Per gli iscritti all’Associazione Apicoltori Varese è previsto l’ingresso con biglietto ridotto presentando il documento direttamente alla cassa.

Chi è Federico Tesser, tra apicoltura biologica e sociale

Agronomo con un dottorato in Economia Agraria, Federico Tesser opera da molti anni come apicoltore biologico tra i boschi e le fioriture del Varesotto. Accanto all’attività produttiva, lavora da oltre quindici anni nel settore sociale sviluppando progetti che mettono in relazione le persone e la cura dell’alveare.

Impegnato nella divulgazione attraverso corsi e attività didattiche, Tesser ha partecipato alla trasmissione Geo della Rai e ha collaborato con VareseNews al progetto “Un anno con le api”, un percorso dedicato a raccontare, stagione dopo stagione, la vita delle api, il lavoro dell’apicoltore e la tutela della biodiversità, sfociato poi nel progetto de “La via delle api”.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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