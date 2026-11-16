Venerdì 20 novembre la proiezione de “La ballata del re delle api” introdotta dall’apicoltore Federico Tesser
Appuntamento alle 21.00 con un incontro dedicato al mondo dell'apicoltura e della biodiversità, accompagnato da una degustazione. Prevista la riduzione sul biglietto d'ingresso per gli iscritti all'Associazione Apicoltori Varese
Venerdì 20 novembre alle ore 21.00 al Cinema Miv di Varese è in programma la proiezione del film “La ballata del re delle api”.
La serata sarà introdotta dall’intervento di Federico Tesser e prevede inoltre un momento di degustazione per i presenti. Per gli iscritti all’Associazione Apicoltori Varese è previsto l’ingresso con biglietto ridotto presentando il documento direttamente alla cassa.
Chi è Federico Tesser, tra apicoltura biologica e sociale
Agronomo con un dottorato in Economia Agraria, Federico Tesser opera da molti anni come apicoltore biologico tra i boschi e le fioriture del Varesotto. Accanto all’attività produttiva, lavora da oltre quindici anni nel settore sociale sviluppando progetti che mettono in relazione le persone e la cura dell’alveare.
Impegnato nella divulgazione attraverso corsi e attività didattiche, Tesser ha partecipato alla trasmissione Geo della Rai e ha collaborato con VareseNews al progetto “Un anno con le api”, un percorso dedicato a raccontare, stagione dopo stagione, la vita delle api, il lavoro dell’apicoltore e la tutela della biodiversità, sfociato poi nel progetto de “La via delle api”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.