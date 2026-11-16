Venerdì 20 novembre la proiezione de “La ballata del re delle api” introdotta dall’apicoltore Federico Tesser

Venerdì 20 novembre alle ore 21.00 al Cinema Miv di Varese è in programma la proiezione del film “La ballata del re delle api”.

La serata sarà introdotta dall’intervento di Federico Tesser e prevede inoltre un momento di degustazione per i presenti. Per gli iscritti all’Associazione Apicoltori Varese è previsto l’ingresso con biglietto ridotto presentando il documento direttamente alla cassa.

Chi è Federico Tesser, tra apicoltura biologica e sociale

Agronomo con un dottorato in Economia Agraria, Federico Tesser opera da molti anni come apicoltore biologico tra i boschi e le fioriture del Varesotto. Accanto all’attività produttiva, lavora da oltre quindici anni nel settore sociale sviluppando progetti che mettono in relazione le persone e la cura dell’alveare.

Impegnato nella divulgazione attraverso corsi e attività didattiche, Tesser ha partecipato alla trasmissione Geo della Rai e ha collaborato con VareseNews al progetto “Un anno con le api”, un percorso dedicato a raccontare, stagione dopo stagione, la vita delle api, il lavoro dell’apicoltore e la tutela della biodiversità, sfociato poi nel progetto de “La via delle api”.