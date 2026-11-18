Vent’anni rappresentano un compleanno speciale per una sala cinematografica, soprattutto se parliamo del primo multisala della città. Il Multisala Impero di Varese, il Miv di via Bernascone, ha aperto le porte l’8 novembre 2006 e domenica 8 novembre ha spento venti candeline esatte. In questi anni ha visto passare nelle sue sale circa cinque milioni di spettatori. E a raccontarne questa storia sono due persone che quelle sale la vivono ogni giorno, il direttore Andrea Cervini che lo definisce «un polmone per tutto il centro» della città e la responsabile commerciale Paola Frascaroli. Con loro il cagnolino Pepe, oramai diventato una mascotte per chi frequenta abitualmente il cinema.

Un luogo che fin dall’inizio non ha voluto essere solo una sala cinematografica: «Ho sempre pensato che questo spazio andasse sfruttato ventiquattr’ore su ventiquattro. Avere l’ambizione di essere il salotto buono di Varese, un punto di riferimento anche per la cultura. Oggi stiamo realizzando quel sogno iniziale», continua Cervini. Anche il modo di proporre i film è diverso. «Abbiamo sempre fatto in modo che la proiezione potesse essere un momento di dibattito o coinvolgimento per lo spettatore, quindi le collaborazioni con tante associazioni del territorio».

E ancora, l’idea di usare le sale per concerti con formazioni del territorio, per spettacoli di cabaret, per proiezioni con collegamenti in diretta. Cervini ricorda in particolare quello con Gigi Riva. E poi le proiezioni sul grande schermo della stagione ufficiale della Royal Opera House di Londra, la collaborazione con l’Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori per guardare insieme le stelle e molto altro. Una sala, prima teatro cittadino, che negli anni è diventata multisala e oggi “contenitore” di molte più cose.

Da sala teatrale a multisala per la città

Le radici però sono molto più antiche. Il Cinema Impero era stato inaugurato nel 1940 come Cinema Teatro di Varese e, dopo la chiusura e l’abbattimento del Teatro Sociale, era rimasto l’unico palcoscenico della città, oltre che una sala per le proiezioni. Lo stabile, privato, viene rilevato dal gruppo Caravati tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. «Essendo l’unico teatro di Varese non ci passava neanche per la testa di togliere alla città quel servizio», spiega Cervini.

La svolta arriva negli anni Duemila, quando la stagione teatrale comunale si trasferisce al nuovo Teatro Apollonio. A quel punto serviva una strada sostenibile per un immobile gigantesco. L’indizio era già in casa: la saletta che oggi si chiama Saturno, ricavata a inizio decennio, incassava circa un terzo del salone grande. «Da lì è stato matematico pensare di trasformare tutto in sale più piccole e funzionali, con risparmi energetici e un’offerta più varia». Così nasce il multisala, il primo e ancora oggi l’unico della città: nove sale per poco più di mille posti complessivi.

In vent’anni il Miv ha raggiunto circa cinque milioni di presenze, nonostante il lungo periodo segnato dalla pandemia. Da dodici anni fa inoltre parte del circuito UNICI, una rete di circa ottanta sale indipendenti che, secondo i dati ricordati da Cervini, rappresenta il 14% del mercato cinematografico italiano. Una collaborazione che consente di avere maggiore forza nei rapporti con le case di produzione e nelle attività di marketing, mantenendo però autonomia nelle iniziative e nel rapporto con il territorio.

Varese lo accoglie subito con entusiasmo. Cervini lo racconta con un aneddoto: il primo anno restava aperto anche il Cinema Vela, monosala con parcheggio davanti e biglietto più economico, che programmava lo stesso titolo di punta mezz’ora dopo. «Eppure la gente arrivava qui, era una novità». Erano anni senza Netflix e senza pirateria online, con il Politeama ancora aperto e il Nuovo che resiste ancora oggi; i grandi multisala esistevano solo fuori città, a Cerro o a Castelletto Ticino.

Il Covid, le piattaforme e il ritorno in sala

In vent’anni il cinema ha attraversato una vera rivoluzione, e il Covid ne è stato lo spartiacque. «Sono soprattutto contento di essere ancora qua dopo il disastro del Covid, che per noi è stato veramente pesante», racconta Cervini. «Ci ha chiusi due anni in casa e l’unico modo per passare il tempo era abbonarsi a Netflix: lì c’è stato il boom del video on demand».

Secondo il direttore, però, oggi la tendenza si sta ribaltando: la gente ha di nuovo voglia di uscire e di stare insieme. E i numeri sembrano confermarlo: da gennaio a fine ottobre le presenze sono cresciute del 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. «È una cosa bellissima ed è il premio al lavoro di tutti noi», sottolinea Cervini.

Le stesse piattaforme, che puntavano a saltare la sala, hanno capito quanto conti il passaggio sul grande schermo prima di quello in tv. Il ritorno del pubblico non è solo una boccata d’ossigeno economica. «È anche un incentivo a fare sempre meglio».

In sala si vede gente di ogni età, ma sono cambiate le abitudini. Prima della pandemia si arrivava per lo spettacolo delle 22.30, magari dopo la pizza; oggi si preferisce lo spettacolo tra le 20.30 e le 21.30, con la serata costruita attorno al film. E c’è una novità che sta funzionando: le proiezioni del mattino, comprese quelle pensate per le mamme. Un modo per rispondere a esigenze nuove e, insieme, per aprire la sala a usi diversi.

Un contenitore di persone e relazioni

Se la sala resta il cuore, attorno è cresciuto molto altro. Paola Frascaroli, responsabile commerciale e del personale, è arrivata dieci anni fa, a metà del percorso, dopo l’esperienza professionale nel mondo degli eventi e del calcio. «Il nostro core business rimane la proiezione cinematografica, ma per me qualsiasi cosa può trasformarsi in evento».

Da poco è nata una squadra dedicata, Meeting Impero Varese, che si occupa di tutto ciò che non è cinema: eventi aziendali, mostre d’arte, concerti, piccolo catering, persino proposte di matrimonio in sala. Di recente il multisala ha ospitato anche il congresso regionale del sindacato dei bancari. L’apertura del mattino serve anche a questo: la sera, soprattutto nel weekend, le sale sono legate ai contratti con le case di distribuzione, mentre mattine e serate infrasettimanali possono accogliere altro.

Il Miv ha aperto le proprie porte anche alle comunità presenti sul territorio, con iniziative rivolte, tra le altre, alle comunità dello Sri Lanka e dell’Ucraina, confermando la volontà di essere uno spazio a disposizione della città. Accanto a Frascaroli ci sono i colleghi Paolo Franchini, responsabile amministrativo, e Andres Garofalo, social media manager, che collaborano in questa avventura.

Stare al passo, tra pellicola e laser

C’è poi un aspetto imprescindibile per un’impresa come un multisala: gli investimenti. «In vent’anni non siamo stati fermi», sottolinea Cervini. Il Miv è passato dal proiettore a pellicola al digitale, ha attraversato la stagione del 3D e sta completando oggi il passaggio ai proiettori digitali laser, con una sola sala ancora da aggiornare.

«Calcola che sono nove sale: abbiamo cambiato tutta l’attrezzatura tre o quattro volte, un investimento pesantissimo». Negli ultimi dieci anni la moquette ha lasciato il posto al pavimento, sono state sostituite tutte le poltrone, rifatti il banco popcorn e il bar e le pareti sono passate dall’«azzurro puffo» al grigio. Da poco sono stati cambiati anche gli impianti di climatizzazione e riscaldamento, scegliendo tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. «Sono spese folli, ma vanno fatte per restare competitivi nel centro della città».

Il lavoro è stato notato anche fuori Varese. Il Miv è entrato in una classifica nazionale dei dieci migliori cinema italiani e qualche anno fa ha ricevuto un premio da Disney per il coraggio. Per molti tour promozionali è diventato la tappa di partenza. «Hanno visto come riempiamo le sale e come risponde Varese. E ci dicono che portiamo bene: se un film parte da qui, poi incassa». In via Bernascone sono passati, tra gli altri, Fabio De Luigi, Christian De Sica, Lillo Petrolo, Edoardo Leo e Virginia Raffaele.

Le emozioni di vent’anni

I ricordi? «Dovrei scrivere un libro», ride Cervini. Da juventino cita le serate con i film sulla Juventus e i collegamenti in diretta dalle case di Pessotto e Rampulla. Poi la diretta sullo schermo di ciò che vedeva il telescopio dell’Osservatorio e le opere liriche presentate da Sartorelli: «In tutta Italia nessuno andava a vederle, noi eravamo sempre pieni».

E il film su Gigi Riva, con il campione collegato da casa sua. L’incontro doveva durare appena cinque minuti, ma il collegamento proseguì per più di un’ora. «Nessuno ci credeva fuori dalla Sardegna e abbiamo riempito la Sala Giove. Uno spettatore è arrivato apposta dalla Liguria».

Tra gli altri esempi c’è anche la proiezione di Top Gun accompagnata dall’intervento dell’ex colonnello e pilota Linto Cecconello, che nel corso della sua carriera aveva pilotato 150 tipi di velivoli e partecipato alle prove di atterraggio in volo planato dello Space Shuttle. Per Frascaroli, più che un singolo evento, la soddisfazione più grande è aver trasformato il modo di lavorare e di aprirsi alla città. E il futuro? «Sarà sempre più confermato il cinema, ma sempre più anche questo contenitore, aperto a 360 gradi al territorio». La festa dei vent’anni è stata l’occasione per guardarsi indietro, ma soprattutto per ripartire.

Resta aggiornato su tutte le nuove uscite al Miv Multisala Impero di Varese con il podcast di VareseNews “Ci facciamo un CineMiv?”