Ventotto squadre in corsa al parco Lagozza di Arcisate per la staffetta “Luigi Andolfatto”
La ventisettesima edizione della manifestazione organizzata dall'Istituto Comprensivo locale ha visto la vittoria della scuola Manfredini davanti a Malnate e alla Scuola Europea. Sulle magliette degli atleti il logo realizzato dagli studenti in memoria della professoressa Anita Lorenzi e di Mauro Di Giorgio
Nella mattinata di venerdì 13 novembre 2026 il parco Lagozza di Arcisate ha ospitato la ventisettesima edizione della tradizionale staffetta dedicata a Luigi Andolfatto, organizzata dall’Istituto Comprensivo di Arcisate. Alla manifestazione sportiva hanno preso parte 28 squadre composte da studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Varese.
Accanto alle tradizionali formazioni rappresentative dei singoli istituti, la formula di quest’anno ha previsto anche la possibilità di comporre squadre miste con ragazzi provenienti da scuole diverse, una scelta resa possibile dalla collaborazione dei docenti per favorire la partecipazione e l’inclusione tra i giovani atleti.
Il podio della gara e il ricordo sulle magliette
Sul piano agonistico, la vittoria è andata alla squadra della scuola Manfredini, seguita al secondo posto dall’istituto di Malnate e al terzo gradino del podio dalla Scuola Europea.
A tutti i partecipanti è stata consegnata una maglietta celebrativa con un logo selezionato attraverso un concorso interno rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado Bossi, ideato per ricordare la professoressa Anita Lorenzi e Mauro Di Giorgio, prematuramente scomparsi.
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