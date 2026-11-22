Ha concluso la terza media e oggi frequenta la scuola superiore, ma il legame con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) e con l’Istituto Comprensivo di Vergiate è rimasto forte. Tanto da spingerla a tornare a Corgeno, sabato 21 novembre, per partecipare alle iniziative della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e raccontare ai più piccoli la propria esperienza.

Protagonista di questo ritorno è D., una ragazza che lo scorso anno faceva parte del CCRR dell’Istituto Comprensivo di Vergiate. Un’esperienza che ha lasciato il segno e che continua ad accompagnarla anche dopo il passaggio alla scuola superiore.

«Il CCRR mi è rimasto nel cuore»: poche parole che raccontano il valore di un percorso fatto di partecipazione, responsabilità e attenzione alla propria comunità. D. ha scelto di tornare negli ambienti in cui è cresciuta, ritrovando la sua scuola, i compagni e le persone con cui ha condiviso un’esperienza importante.

Non soltanto un’occasione per rivedersi, ma anche un modo per trasmettere ai bambini e ai ragazzi più piccoli il valore della partecipazione, dell’impegno e della cura del territorio. Il suo ritorno rappresenta anche un esempio concreto di ciò che il CCRR può lasciare nei giovani che ne fanno parte: un senso di appartenenza che non si esaurisce con la conclusione della terza media, ma prosegue nel tempo.

Il ritorno di D. è avvenuto durante il pomeriggio di sabato 21 novembre al Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di Corgeno, dove si sono svolte le attività organizzate in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in programma dal 21 al 29 novembre. L’iniziativa ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi, che hanno partecipato con entusiasmo ai laboratori di arte e riuso e ai giochi delle ecosentinelle ambientali.

Diverse le attività proposte, da «Dal pane alla pizza» a «Riciclo CartaCreo», passando per la creazione di mangiatoie per uccelli e il baratto degli abiti usati.

Spazio anche ai giochi educativi «Lo schifometro: impatto ambientale dei rifiuti», «Dove lo butto?» e «Ri-Usiamo insieme al CCRR», pensati per avvicinare i più giovani ai temi della raccolta differenziata, del riciclo e della riduzione degli sprechi. A conclusione del pomeriggio, una merenda condivisa con pizza e altre proposte offerte dal CAG.

L’appuntamento è stato promosso dalla Città di Vergiate, attraverso l’Assessorato all’Ambiente, con il coinvolgimento del Centro di Aggregazione Giovanile, della scuola secondaria «Don Milani», della primaria «E. De Amicis» e di diverse realtà impegnate nell’educazione ambientale. Tra i soggetti coinvolti anche le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Ticino, Plastic Free, Cherìt Vergiate e il CCRR.

In questo contesto, la presenza di D. ha aggiunto un significato particolare alla giornata: quello di una ragazza che, pur avendo concluso il proprio percorso nella scuola media, ha scelto di continuare a essere parte della comunità in cui è cresciuta.

Le iniziative della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti proseguiranno venerdì 27 novembre alle 20.30, all’Oratorio di Vergiate, con l’incontro «Orientiamoci tra le plastiche». La serata sarà dedicata alla conoscenza dei diversi tipi di plastica e al loro corretto smaltimento, con l’obiettivo di fornire informazioni utili per migliorare la raccolta differenziata nella vita quotidiana.

Un altro appuntamento per continuare a parlare di ambiente, sostenibilità e responsabilità collettiva.