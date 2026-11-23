Anche Maria Chiara Gadda mette a disposizione il proprio nome per la corsa a sindaco di Varese nel campo del centrosinistra. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di lunedì 23 novembre tramite un video selfie pubblicato sui propri canali social, con cui l’esponente di Italia Viva ha ufficializzato la scelta di proporsi alla coalizione.

Originaria di Fagnano Olona ma residente da anni nel capoluogo, Gadda è parlamentare ed è nota in particolare per essere stata promotrice della legge 166 contro gli sprechi alimentari e farmaceutici, normativa che ha recentemente compiuto dieci anni.

Nel suo intervento, la deputata ha motivato la decisione sottolineandone il valore personale oltre che politico: «Varese è la città dove ho scelto di vivere ormai da tanti anni, ed è il luogo dove io mi sento a casa. Annuncio la mia disponibilità senza troppi fronzoli e fatto a casa mia, perché questa non è solo una scelta politica ma è anche una decisione di vita molto intima e personale».

Riferendosi all’approccio alla campagna elettorale e all’amministrazione cittadina, Gadda ha aggiunto: «Non è il mio stile promettere la luna e vendere fumo, ma posso mettere sul tavolo la garanzia di lavoro serio e di ascolto, e tante innovazioni che ho visto nel Paese. Di fronte alle enormi difficoltà sociali ed economiche che vivono le nostre comunità nessuno ha la bacchetta magica, tantomeno i sindaci, ma possiamo dare voce alle tantissime persone che hanno sogni, entusiasmo e buone idee da mettere in rete». L’esponente di Italia Viva ha inoltre invitato ad andare controcorrente rispetto alle campagne basate su rabbia e divisioni.

Con questa mossa si amplia il quadro delle disponibilità all’interno del centrosinistra varesino: Gadda è infatti la seconda donna a farsi avanti pubblicamente dopo l’attuale vicesindaca Ivana Perusin, mentre anche la realtà di AVS Collettiva ha già manifestato l’intenzione di esprimere una propria proposta per la guida della città.

Nel filmato, Gadda spiega di aver maturato la scelta dopo settimane di riflessione tra il proseguimento dell’impegno parlamentare a Roma e le richieste ricevute sul territorio varesino: «Non vi nego che da tante settimane sono stata un po’ in conflitto nel decidere se continuare il percorso parlamentare o se accogliere la richiesta che mi hanno fatto tante persone della città di Varese di candidarmi a sindaco. Ho deciso di fare questa scelta, di mettermi a disposizione della città».

Il legame con Varese, il terzo settore e il commercio

Pur non essendo originaria del capoluogo, la parlamentare sottolinea di aver scelto Varese come città in cui vivere da molti anni, richiamando il patrimonio dei parchi e dei palazzi storici ma ponendo l’accento soprattutto sul tessuto sociale ed economico cittadino.

Nel suo intervento indica due ambiti prioritari su cui intende concentrare l’attenzione:

Il mondo associativo e del terzo settore, attivo nei campi sociale, assistenziale, sportivo e culturale;

Le imprese e i negozi di prossimità del centro, definiti presidi fondamentali perché, alzando ogni giorno la serranda nonostante le difficoltà del momento economico, contribuiscono a rendere la città non solo più viva ma anche più sicura.

L’obiettivo di Palazzo Estense e l’appello alla partecipazione

Un passaggio significativo del discorso riguarda la prospettiva di genere alla guida dell’amministrazione comunale: «Io ci sono in questa campagna elettorale per le amministrative di Varese, mi piacerebbe molto essere il primo sindaco donna di questa città», afferma Gadda nel video.

La candidata conclude con un invito diretto ai cittadini a prendere parte attiva alla campagna elettorale: «La politica non va delegata a nessuno, va fatta in prima persona, però bisogna anche fare gioco di squadra». Gadda dichiara infine di voler mettere al servizio della città l’esperienza maturata in oltre un decennio di attività parlamentare e la rete di relazioni costruite sul territorio e a livello nazionale, chiedendo a chi desidera contribuire di contattarla per avviare il lavoro sul programma.