Via libera ai contributi per le imprese agricole lombarde: 10 milioni contro il caro carburante
Approvata dal Consiglio regionale la legge che introduce un contributo straordinario per le aziende agricole colpite dall'aumento dei costi energetici. Previsti anche 5 milioni di euro per lo sviluppo rurale
Nel pomeriggio di oggi, martedì 17 novembre, approvato dal Consiglio regionale della Lombardia la legge che prevede un contributo straordinario a favore delle imprese agricole per compensare una parte dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante utilizzato nelle attività agricole.
Il provvedimento mette a disposizione 10 milioni di euro per il 2026 con l’obiettivo di sostenere le aziende alle prese con l’aumento dei costi energetici legato alle tensioni internazionali e alle oscillazioni del mercato. Secondo le stime illustrate durante il dibattito, la misura potrà interessare tra le 20mila e le 22mila imprese agricole lombarde.
Il contributo sarà assegnato attraverso un sistema basato sui quantitativi di carburante agricolo agevolato registrati nel sistema informativo regionale Sisco, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Accanto agli aiuti per il caro carburante, la legge stanzia altri 5 milioni di euro destinati al completamento degli interventi per lo sviluppo rurale previsti dal Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023\-2027. Le risorse saranno indirizzate in particolare a settori come la zootecnia, il benessere animale e il sostegno alle aree montane.
«Questa legge nasce dalla necessità di dare una risposta rapida a una fase molto complessa per gli agricoltori» ha spiegato il relatore Carlo Bravo (Fratelli d’Italia), sottolineando il duplice obiettivo del provvedimento: affrontare l’emergenza legata all’aumento del costo del carburante e rafforzare la capacità delle aziende agricole di affrontare le sfide future.
Secondo Regione Lombardia, il sistema agricolo lombardo è tra quelli maggiormente esposti all’incremento dei costi energetici per via dell’elevato livello di meccanizzazione delle attività produttive e della difficoltà di trasferire i rincari sui prezzi finali dei prodotti.
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