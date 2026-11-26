Via Per via Milite Ignoto a Ispra arrivano 520mila euro dalla Regione: ISPiRA, “La sicurezza non aspetti il 2030”
Il Distretto del Commercio dei Borghi Lacustri ottiene il finanziamento regionale. Il gruppo consiliare di minoranza chiede date certe e interventi rapidi per i pedoni
Regione Lombardia ha assegnato 520.000 euro al Distretto del Commercio dei Borghi Lacustri come progetto di eccellenza, con decreti del 23 novembre 2026. Ispra è il Comune capofila del distretto insieme a Brebbia, Cadrezzate con Osmate, Comabbio e Ranco. Il finanziamento comprende anche interventi su Via Milite Ignoto a Ispra. Il contributo regionale arriva a rate: una parte quest’anno e il resto tra il 2028 e il 2030.
Le reazioni del gruppo consiliare ISPiRA e il nodo dei tempi
Il gruppo consiliare ISPiRA accoglie il finanziamento ma solleva dubbi sulle tempistiche previste dal bando. Le regole regionali consentono di consegnare il progetto esecutivo fino a settembre 2028 e di concludere i lavori fino a giugno 2030.
Secondo il capogruppo Massimiliano Balestrero, la notizia è positiva ma non basta. «È una buona notizia per Ispra – dichiara Massimiliano Balestrero, capogruppo di ISPiRA – e la accogliamo senza riserve. Via Milite Ignoto è una strada pericolosa per chi la percorre a piedi: lo abbiamo scritto il 13 maggio, il 6 luglio e il 1° ottobre. Ora che i soldi ci sono, non ci sono più alibi: la sicurezza deve venire prima di tutto, nei tempi e nel progetto».
Balestrero insiste sul fatto che i tempi lunghi del bando non devono rallentare la tutela di chi si muove a piedi. «I tempi massimi di un bando non possono diventare i tempi della sicurezza – prosegue Balestrero –. Chi attraversa Via Milite Ignoto oggi non può aspettare quattro anni».
Le richieste su cronoprogramma, opere e viabilità
ISPiRA chiede innanzitutto un cronoprogramma pubblico con date certe per progetto esecutivo, gara, inizio e fine dei lavori, da presentare al Consiglio comunale e ai cittadini.
Il gruppo propone inoltre di mettere la sicurezza come primo lotto dell’intervento. Chiede di realizzare subito un marciapiede o una protezione per i pedoni, attraversamenti, moderazione della velocità e illuminazione.
In attesa dei lavori, ISPiRA chiede provvedimenti immediati e a basso costo, come il limite di 30 km/h e il rinnovo della segnaletica già dal giorno seguente.
Il confronto in Consiglio comunale del 30 novembre
Lunedì 30 novembre alle 18:15 il Consiglio comunale di Ispra esaminerà la risposta dell’Amministrazione alle precedenti interrogazioni su Via Milite Ignoto.
ISPiRA annuncia una nuova interrogazione sui tempi e sui costi a carico del Comune. «Quella risposta – conclude Balestrero – è stata scritta prima del finanziamento. Ora il quadro è cambiato: chiediamo che la Sindaca porti in aula le date. Presentiamo una nuova interrogazione sui tempi e sui costi a carico di Ispra, perché un’opera finanziata va anche fatta, e fatta presto»
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