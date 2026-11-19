Via Roma a Barasso, attivo il nuovo attraversamento pedonale vicino al cimitero
L'opera era inserita nel programma amministrativo 2021-2027 e ha ottenuto il via libera da Anas. Prevista la potatura degli alberi per garantire piena visibilità alla segnaletica
È ufficialmente attivo da venerdì scorso il nuovo attraversamento pedonale in via Roma a Barasso, in prossimità del parcheggio del cimitero comunale. L’opera, inserita tra gli interventi del programma amministrativo del mandato 2021-2027, giunge a conclusione dopo l’iter tecnico e la richiesta di autorizzazione ad Anas, ente proprietario della strada statale.
I fondi e gli interventi tecnici
Le risorse economiche necessarie per l’installazione della cartellonistica e dell’illuminazione dedicata sono state reperite nell’ambito del bando regionale ottenuto dal Comune per il rinnovamento dei punti luce del paese con lampade a risparmio energetico. Acquisiti tutti i pareri favorevoli dagli enti competenti, l’intervento è stato completato con il tracciamento della segnaletica orizzontale, rendendo così il passaggio regolamentato e illuminato.
Nel corso di questa settimana è inoltre programmato un intervento dei giardinieri sugli alberi situati sul lato opposto rispetto al cimitero, con una potatura mirata a rendere pienamente visibile il cartello di segnalazione agli automobilisti.
Le dichiarazioni del sindaco e i prossimi lavori
L’intervento risponde a un’esigenza di sicurezza sentita da tempo lungo quel tratto di statale, dove il 27 novembre 2018 un uomo venne investito e morì dopo un lungo periodo di coma.
«Si tratta di un’importante opera, richiesta da anni, in un’area trafficata del centro paese che purtroppo ha visto negli anni incidenti anche mortali – afferma il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari –. È un primo passo per avvicinare e favorire chi abita sulla statale e che, per poter attraversare in sicurezza la strada, avrebbe dovuto recarsi fin davanti al Comune servendosi del semaforo».
Il primo cittadino ha inoltre annunciato che la riqualificazione dell’area proseguirà nelle prossime settimane con l’avvio dei lavori per l’ampliamento del parcheggio di via Castello.
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