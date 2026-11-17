Via Roma, attivo il nuovo attraversamento pedonale vicino al cimitero
L'opera era inserita nel programma del mandato 2021-2027 e ha ottenuto il via libera da Anas. Nei prossimi giorni prevista la potatura degli alberi per migliorare la visibilità della segnaletica
È ufficialmente attivo da venerdì scorso il nuovo attraversamento pedonale in via Roma a Barasso, in prossimità del parcheggio del cimitero comunale. L’intervento, inserito tra i punti del programma amministrativo del mandato 2021-2027, giunge a conclusione dopo un articolato iter tecnico e burocratico legato alla richiesta di autorizzazione ad Anas, ente proprietario della strada statale.
I fondi e gli interventi tecnici
La copertura economica per l’installazione della cartellonistica e dell’illuminazione dedicata è stata reperita nell’ambito delle risorse ottenute tramite il bando regionale per l’efficientamento energetico dei punti luce comunali. Acquisiti tutti i pareri favorevoli dagli enti competenti, l’opera è stata ultimata con il tracciamento della segnaletica orizzontale, rendendo il passaggio regolamentato e illuminato.
Nel corso di questa settimana è inoltre programmato un intervento dei giardinieri comunali per la potatura degli alberi situati sul lato opposto rispetto al cimitero, così da garantire la piena visibilità del cartello di segnalazione agli automobilisti.
Le dichiarazioni del sindaco e i prossimi lavori
«Si tratta di un’opera richiesta da anni in un’area trafficata del centro paese che in passato ha registrato anche incidenti mortali – dichiara il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari –. È un primo passo per agevolare i residenti lungo la statale che, per attraversare in sicurezza, erano finora costretti a raggiungere l’impianto semaforico davanti al municipio».
Il primo cittadino ha inoltre annunciato che la riqualificazione dell’area proseguirà nelle prossime settimane con l’avvio dei lavori per l’ampliamento del parcheggio di via Castello.
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