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Come si racconta in un solo segno grafico l’incontro tra l’eleganza ottocentesca di una dimora storica e la frenesia hi-tech dei grandi eventi internazionali? È questa la sfida creativa lanciata da Promovarese S.r.l., società in-house della Camera di Commercio di Varese, che ha appena aperto le porte al concorso di idee per ridisegnare il logo del Centro Congressi Ville Ponti. L’obiettivo è chiaro: dare al complesso di Biumo Superiore un’immagine coordinata capace di parlare al mondo, rafforzandone il ruolo di polo congressuale, culturale e istituzionale ben oltre i confini provinciali.

La parola d’ordine è “Technocharme”: non si tratta quindi di un semplice restyling estetico, ma di tradurre in forme e colori una precisa filosofia progettuale. La capacità di far dialogare la solennità di Villa Andrea, Villa Napoleonica e delle Scuderie, incastonate nel loro parco secolare, con l’anima più moderna, digitale e sostenibile della struttura.

Ai partecipanti si chiede però anche grande concretezza: il nuovo marchio dovrà funzionare ovunque senza perdere forza, tanto inciso su un totem nel parco o stampato su un badge congressuale, quanto ridotto a una minuscola icona sullo schermo di uno smartphone.

La chiamata è rivolta ad agenzie di comunicazione, studi pubblicitari e società di progettazione grafica (singole o associate) in possesso dei requisiti di settore. Per assicurare la massima equità, la selezione avverrà rigorosamente “al buio”: fino alla stesura della graduatoria finale, le proposte resteranno del tutto anonime e verranno giudicate da una commissione di cinque membri (tre esperti di comunicazione e territorio e due esponenti del CdA di Promovarese) solo sulla base del valore creativo, della coerenza storica e della versatilità tecnica. Chi riuscirà a convincere i giurati , superando la soglia minima di 70 punti su 100, si aggiudicherà un premio di 3.000 euro (al netto di IVA e oneri) e la firma sulla nuova immagine ufficiale delle Ville Ponti.

I progetti dovranno essere caricati esclusivamente sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia entro le ore 12:00 del 21 dicembre 2026.

Tutti i dettagli del bando sono consultabili su www.promovarese.it, mentre per eventuali dubbi procedurali è attiva la casella logovilleponti@va.camcom.it.