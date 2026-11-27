Ville Ponti cerca un nuovo logo: concorso di idee per unire storia e innovazione
Al via il concorso di idee lanciato da Promovarese: l'obiettivo è fondere il fascino delle dimore ottocentesche con la tecnologia contemporanea. Tempo fino al 21 dicembre per candidarsi
Come si racconta in un solo segno grafico l’incontro tra l’eleganza ottocentesca di una dimora storica e la frenesia hi-tech dei grandi eventi internazionali? È questa la sfida creativa lanciata da Promovarese S.r.l., società in-house della Camera di Commercio di Varese, che ha appena aperto le porte al concorso di idee per ridisegnare il logo del Centro Congressi Ville Ponti. L’obiettivo è chiaro: dare al complesso di Biumo Superiore un’immagine coordinata capace di parlare al mondo, rafforzandone il ruolo di polo congressuale, culturale e istituzionale ben oltre i confini provinciali.
La parola d’ordine è “Technocharme”: non si tratta quindi di un semplice restyling estetico, ma di tradurre in forme e colori una precisa filosofia progettuale. La capacità di far dialogare la solennità di Villa Andrea, Villa Napoleonica e delle Scuderie, incastonate nel loro parco secolare, con l’anima più moderna, digitale e sostenibile della struttura.
Ai partecipanti si chiede però anche grande concretezza: il nuovo marchio dovrà funzionare ovunque senza perdere forza, tanto inciso su un totem nel parco o stampato su un badge congressuale, quanto ridotto a una minuscola icona sullo schermo di uno smartphone.
La chiamata è rivolta ad agenzie di comunicazione, studi pubblicitari e società di progettazione grafica (singole o associate) in possesso dei requisiti di settore. Per assicurare la massima equità, la selezione avverrà rigorosamente “al buio”: fino alla stesura della graduatoria finale, le proposte resteranno del tutto anonime e verranno giudicate da una commissione di cinque membri (tre esperti di comunicazione e territorio e due esponenti del CdA di Promovarese) solo sulla base del valore creativo, della coerenza storica e della versatilità tecnica. Chi riuscirà a convincere i giurati , superando la soglia minima di 70 punti su 100, si aggiudicherà un premio di 3.000 euro (al netto di IVA e oneri) e la firma sulla nuova immagine ufficiale delle Ville Ponti.
I progetti dovranno essere caricati esclusivamente sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia entro le ore 12:00 del 21 dicembre 2026.
Tutti i dettagli del bando sono consultabili su www.promovarese.it, mentre per eventuali dubbi procedurali è attiva la casella logovilleponti@va.camcom.it.
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