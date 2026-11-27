Un’alleanza tra scuola, famiglie, forze dell’ordine e società civile per contrastare un’emergenza educativa e sociale sempre più attuale: la violenza nei confronti di chi lavora ogni giorno nelle aule. È questo l’obiettivo della tavola rotonda intitolata «Violenza verso il personale scolastico: un’occasione di dialogo e riflessione per promuovere il rispetto, la cultura dell’ascolto e la prevenzione di ogni forma di violenza nei confronti di chi opera quotidianamente nella scuola», in programma a Varese sabato 5 dicembre 2026 (dalle 10:00 alle 13:00).

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la Violenza nei confronti del Personale Scolastico, è promossa dal Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese e dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Varese, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale. L’incontro si terrà nella sede ANC di via Romagnosi 9, sotto lo slogan «Insieme per una scuola che educa al rispetto, alla legalità e alla non violenza».

Alla base dell’appuntamento c’è la convinzione che nessuna componente della comunità educante possa affrontare da sola il disagio e la conflittualità che sempre più spesso colpiscono docenti e operatori scolastici. Mettere in rete competenze ed esperienze diverse serve dunque a ricostruire un patto educativo solido, capace di trasformare il conflitto in ascolto e responsabilità collettiva.

I lavori saranno introdotti da Raffaele Pier Luca Di Francisca (presidente del Forum provinciale delle Associazioni Familiari) e moderati da Roberto Leonardi (presidente della sezione varesina dell’ANC). In apertura verrà inoltre letto un messaggio inviato da don Andrea Gariboldi, responsabile del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Arcidiocesi di Milano.

Il dibattito vedrà quindi confrontarsi un ampio tavolo di relatori provenienti dal mondo associativo, scolastico, psicologico e dell’informazione: Giovanni Gianbattista (direttivo nazionale Forum Associazioni Familiari), Giuseppa Cichello (Circolo Laudato Si’ Vergiate), Luisa Cortese (Stati Generali delle Donne), Lino Fignelli (Famiglie Nuove Varese), Maria Rosaria Infante (psicologa), Anna Laghi (SiCura Insieme APS), Maria Chiara Moneta (pedagogista ANPE e INCOGE), Giuliana Paterniti Bardi (presidente provinciale AIMC Varese), Filippo Tomasello (docente in comando UCIIM Nazionale), Ingrid Zanier (presidente AGESC Varese), Sara Racalbuto (presidente SiCura Centro Antiviolenza) e Diego Palma (direttore de La Voce della Scuola).

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero, previa pre-registrazione obbligatoria tramite il QR Code disponibile sulla locandina dell’evento. Per permettere la partecipazione anche a livello nazionale, la tavola rotonda sarà inoltre trasmessa integralmente in diretta streaming sul canale YouTube UCIIM Media.