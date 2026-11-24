Violenza contro le donne: in Lombardia 200 palestre aperte per corsi gratuiti di autodifesa
Dal 23 al 29 novembre l'iniziativa promossa da Regione Lombardia e Fijlkam. Lezioni gratuite di judo, karate, lotta e arti marziali per favorire consapevolezza, sicurezza e autostima
Duecento palestre lombarde aprono le porte alle donne per una settimana di lezioni gratuite dedicate all’autodifesa e alle arti marziali. L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia insieme alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam), si inserisce nelle attività legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
(foto d’archivio)
Il progetto nasce da un accordo sostenuto da Regione Lombardia con un contributo di 40mila euro e punta a valorizzare il ruolo educativo di judo, karate, lotta e altre discipline marziali. L’obiettivo è utilizzare lo sport come strumento di crescita personale, inclusione, rispetto delle regole e prevenzione del disagio, con un’attenzione particolare al contrasto della violenza di genere.
Cuore dell’iniziativa è l’Open Week Io non sto ferma: imparo a difendermi, in programma dal 23 al 29 novembre. Da Travedona Monate a Saronno (l’elenco completo delle palestre è disponibile a questo link), le società sportive aderenti apriranno gratuitamente le proprie strutture alle donne, proponendo lezioni pratiche di arti marziali e autodifesa, insieme a momenti di sensibilizzazione sul tema della violenza. Durante la settimana sono previsti anche incontri con professionisti esperti di difesa personale e delle dinamiche legate alle aggressioni.
«Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto perché offre alle donne non solo strumenti utili per la difesa personale, ma anche una maggiore consapevolezza del proprio valore e delle proprie capacità», ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.
«L’autodifesa non riguarda soltanto l’apprendimento di tecniche specifiche, ma rappresenta un percorso di acquisizione di fiducia e sicurezza. Attraverso il judo, il karate, la lotta e le altre discipline marziali vogliamo contribuire a diffondere una cultura del rispetto e della prevenzione, offrendo alle donne occasioni concrete di crescita personale, pratiche di difesa e autostima», ha aggiunto.
La collaborazione tra Regione Lombardia e Fijlkam non si fermerà all’Open Week. L’accordo prevede infatti anche attività nelle scuole lombarde durante l’anno scolastico 2026-2027, con percorsi dedicati soprattutto ai contesti caratterizzati da maggiore fragilità sociale.
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