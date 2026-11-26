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Parlare di violenza di genere, relazioni affettive e comportamenti di controllo con i ragazzi è sempre più difficile. A denunciarlo è Marzia Giovannini del centro antiviolenza EOS di Varese, intervenuta ai microfoni di Radio Materia durante la trasmissione Soci All Time in collaborazione con CSV Insubria. Al centro della riflessione ci sono le difficoltà nel portare avanti progetti educativi nelle scuole, la diffusione di stereotipi tra i giovani e le contraddizioni di un sistema che chiede ai centri antiviolenza di intervenire nelle situazioni di emergenza, ma rende più complicato lavorare sulla prevenzione.

EOS opera a Varese dal 1998 e rappresenta un punto di riferimento per le donne che vivono situazioni di violenza. Il centro offre ascolto, accoglienza e percorsi di sostegno psicologico, legale e lavorativo, lavorando in collaborazione con associazioni, istituzioni, servizi territoriali e forze dell’ordine.

Un lavoro di rete fondamentale per intercettare le situazioni di disagio e accompagnare le donne verso percorsi di autonomia, ma che, secondo Giovannini, deve necessariamente affiancarsi a un impegno culturale capace di coinvolgere anche le nuove generazioni.

Sempre meno spazio nelle scuole per parlare di violenza di genere

Uno degli aspetti più preoccupanti emersi durante l’intervista riguarda il rapporto tra i centri antiviolenza e il mondo della scuola.

Negli anni passati, soprattutto in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le operatrici di EOS venivano invitate frequentemente negli istituti scolastici per incontrare studenti e insegnanti. Erano occasioni per affrontare temi come il rispetto, il consenso, la gelosia, gli stereotipi di genere e il riconoscimento dei primi segnali di una relazione violenta.

Oggi, secondo il racconto di Giovannini, questi incontri sono diventati molto più rari. La rappresentante di EOS collega questa difficoltà anche al clima di incertezza creatosi attorno alle indicazioni ministeriali e alle iniziative normative sull’educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

Il timore di controversie e contestazioni, osserva Giovannini, finisce per scoraggiare molti dirigenti scolastici dal promuovere attività che fino a pochi anni fa trovavano maggiore spazio. Una situazione che rischia di allontanare proprio dai luoghi della formazione gli strumenti necessari a riconoscere comportamenti violenti prima che si trasformino in situazioni più gravi.

Gelosia, password e geolocalizzazione: quando il controllo viene scambiato per amore

Un altro elemento di forte preoccupazione riguarda la percezione delle relazioni sentimentali da parte degli adolescenti. Giovannini richiama alcune ricerche, tra cui quelle di Save the Children, che evidenziano quanto determinati comportamenti di controllo possano essere considerati normali all’interno delle coppie più giovani.

La richiesta di conoscere le password dei social, la condivisione continua della posizione attraverso lo smartphone o la gelosia possessiva vengono talvolta interpretate come dimostrazioni di interesse e coinvolgimento sentimentale, anziché come possibili segnali di una relazione squilibrata. Un problema reso ancora più complesso dalle contraddizioni del mondo adulto.

Molti genitori, per esempio, utilizzano strumenti di geolocalizzazione per sapere costantemente dove si trovano i figli, presentando questa forma di controllo come un gesto di protezione e attenzione. Diventa quindi difficile spiegare ai ragazzi perché un comportamento apparentemente simile, quando viene imposto dal partner, possa rappresentare un segnale di possesso.

La distinzione passa dal contesto, dalla libertà di scelta e dal rispetto dell’autonomia dell’altra persona. Ma sono proprio questi gli aspetti sui quali, secondo Giovannini, servirebbe un lavoro educativo continuo.

Il ruolo dei social e i rischi della manosfera

A rendere il quadro ancora più complesso è il rapporto dei giovanissimi con il mondo digitale. In assenza di percorsi strutturati di educazione sessuale e affettiva, internet diventa spesso una delle principali fonti di informazione sulle relazioni, sul corpo e sulla sessualità.

Un ambiente nel quale convivono contenuti educativi e materiali potenzialmente dannosi, dalla pornografia accessibile in giovane età fino ai messaggi misogini diffusi in alcune comunità online riconducibili alla cosiddetta manosfera.

Si tratta di spazi digitali nei quali possono trovare diffusione modelli di mascolinità fondati sulla superiorità dell’uomo, sulla svalutazione delle donne e sulla legittimazione di atteggiamenti aggressivi o di controllo. Secondo Giovannini, il problema non riguarda soltanto i contenuti disponibili online, ma soprattutto la mancanza di strumenti critici con cui i ragazzi possono interpretarli.

La tecnologia evolve rapidamente, mentre famiglie, scuola e istituzioni faticano a trovare risposte educative adeguate. Anche il tema della verifica dell’età nell’accesso alle piattaforme digitali si inserisce in questa riflessione più ampia.

Minorenni nei centri antiviolenza: le contraddizioni della prevenzione

Durante l’intervista a Soci All Time, Giovannini ha affrontato anche un’altra questione delicata: l’accoglienza delle ragazze minorenni che vivono situazioni di violenza. Le disposizioni che prevedono la possibilità di accesso ai centri antiviolenza anche per le ragazze a partire dai 14 anni, senza il consenso dei genitori nei casi previsti, pongono gli operatori davanti a responsabilità particolarmente complesse.

Si tratta spesso di situazioni nelle quali il contesto familiare può essere parte del problema e nelle quali servono competenze specifiche, strumenti di tutela e una collaborazione efficace tra servizi sociali, istituzioni e autorità competenti.

Giovannini evidenzia tuttavia una contraddizione: mentre ai centri vengono attribuite nuove responsabilità nella gestione delle situazioni più delicate, non sempre queste scelte sono accompagnate da percorsi di formazione e confronto adeguati. Soprattutto, appare difficile conciliare l’attenzione agli interventi di emergenza con le resistenze che ostacolano le attività di prevenzione rivolte agli stessi adolescenti.

La prevenzione passa dalla scuola e dal lavoro di rete

Il punto centrale della riflessione di EOS riguarda proprio la necessità di non limitare il contrasto alla violenza di genere alla sola gestione delle emergenze.

Intervenire quando una donna o una ragazza chiede aiuto è indispensabile, ma altrettanto importante è creare le condizioni perché i comportamenti violenti vengano riconosciuti e contrastati fin dalle loro prime manifestazioni. Per questo il lavoro di rete tra centri antiviolenza, istituzioni, forze dell’ordine, servizi e associazioni rimane uno degli strumenti più importanti a disposizione del territorio varesino.

Accanto alla rete di protezione, però, Giovannini richiama l’urgenza di una rete educativa capace di coinvolgere scuole e famiglie, affrontando senza pregiudizi temi come il consenso, il rispetto, gli stereotipi e le dinamiche di potere nelle relazioni.

La sfida, secondo quanto emerge dall’intervista, è superare le resistenze culturali e ideologiche che ancora accompagnano il dibattito sull’educazione affettiva e sulla violenza di genere. Perché riconoscere una relazione pericolosa quando è già diventata violenta è importante, ma insegnare ai ragazzi a distinguere l’amore dal possesso può aiutare a evitare che quella violenza si manifesti.