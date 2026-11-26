Violenza di genere, record sportivi e gioco d’azzardo nel podcast Frequenza Ferraris
Prima puntata realizzata e condotta dagli studenti di IVC del liceo scientifico di Varese per il progetto "School Radio" a Radio Materia
Una radio fatta dai ragazzi, con i loro temi e le loro domande. Martedì 24 novembre è andata in onda a Radio Materia la prima puntata di “Frequenza Ferraris”, condotta da Emilio e Martina e curata dagli studenti della IVC del liceo Ferraris di Varese, nell’ambito di “School radio”, il progetto di Varesenews dedicato alle scuole.
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25 novembre Giornata contro la violenza alle donne
La prima rubrica, curata da Alice, Giulia e Sofia, è stata dedicata alla violenza di genere, alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e dell’assemblea d’istituto sul tema. Le ragazze hanno scelto di portare in onda la voce di chi se ne occupa in tribunale: Giulia ha intervistato Sabrina Di Taranto, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Dalla violenza assistita ai casi tra coetanei, fino al ruolo della scuola: l’intervista è pubblicata in un altro articolo di Varesenews.
Record e tecnologia nello sport
Nel secondo segmento Francesco, Davide, Gianluca e Matteo si sono chiesti come tecnica e tecnologia cambino i record. Dal 9″58 di Bolt a Berlino, ancora imbattuto, al “Fosbury flop” che rivoluzionò il salto in alto, fino alle scarpe in fibra di carbonio, ai costumi da nuoto del 2008 poi vietati e ai telai da galleria del vento.
Spazio anche ad allenamento e recupero, con GPS, simulatori, crioterapia, sensori per il sonno e diete costruite su DNA e microbioma. Il dubbio posto agli ascoltatori è etico: dove finisce l’atleta e dove inizia la tecnologia, e quanto contano i budget delle federazioni? La conclusione è che, a fare la differenza, restano talento e dedizione.
Il gioco d’azzardo tra i giovani
L’ultima rubrica, affidata a Tommaso, Filippo, Marco e Federico, ha affrontato la diffusione del gioco d’azzardo, soprattutto tra i minorenni.
I ragazzi hanno citato i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: nel 2024 i giocatori hanno perso 21,6 miliardi di euro, e ogni anno gli italiani ne spendono 157, 92 dei quali online. Tra i 15 e i 17 anni, hanno ricordato, il 59,1% ha giocato almeno una volta negli ultimi mesi. Tra i canali di contatto indicano i social e gli influencer. La puntata ha ospitato anche la testimonianza di un coetaneo, che ha raccontato di aver cominciato per l’invito di un amico e di giocare ancora per recuperare le perdite.
L’intera puntata sarà presto disponibile in podcast sulle principali piattaforme di streaming audio, nella serie “School radio” di Radio Materia e sul profilo Instagram dedicato alla serie podcast “Frequenza_Ferraris”.
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