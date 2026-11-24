Per il Consiglio di Terziario Donna Confcommercio provincia di Varese, il 25 novembre non finisce a mezzanotte. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le quindici componenti hanno firmato una presa di posizione comune e hanno annunciato un convegno, in programma lunedì 30 novembre a Villa Recalcati. Il tema è la violenza economica.

Le firmatarie sono Cristina Riganti, Laura Bogni, Ilaria Pelucchi, Anna Lodi, Cristina Moiana, Stefania Brogioli, Marilena Garzolino, Miriam Busnelli, Tiziana Merlotti, Laura Pravettoni, Luciana Montini, Manuela Cova, Susanna Besozzi, Maria Vittoria Ferreani e Luciana Chiaravalli. Sono imprenditrici e professioniste che hanno deciso di parlare con una sola voce. «Anche noi gridiamo basta», scrivono. «Ma vogliamo andare oltre. Perché non possiamo accettare che la violenza contro le donne diventi un appuntamento sul calendario».

Il 30 novembre, quando l’attenzione cala

Spostare l’incontro a cinque giorni dalla ricorrenza è stata una scelta voluta. «La violenza non si ferma alla mezzanotte del 25 novembre», spiega il Consiglio. «Non rispetta le festività, non conosce i fine settimana, non va in vacanza. E allora perché dovrebbe farlo il nostro impegno?». L’idea è di tornare sul tema quando le panchine rosse e le iniziative della giornata non saranno più al centro dell’attenzione.

Una violenza che non lascia lividi

Il convegno parlerà della violenza economica, una forma di abuso meno visibile di quella fisica. Riguarda le donne che devono giustificare ogni spesa, che non hanno accesso al proprio conto corrente, che vengono spinte a lasciare il lavoro o che devono chiedere il permesso per comprare qualcosa per sé. «Non servono pugni per tenere una donna prigioniera», scrive il Consiglio. «A volte basta privarla della possibilità economica di andarsene».

Le imprenditrici di Confcommercio ritengono che il mondo del lavoro abbia un ruolo da giocare. «L’indipendenza economica è uno strumento di libertà e di autodeterminazione», scrivono. «Le imprese possono e devono essere parte della soluzione».

Il programma del convegno

L’incontro si intitola “Prevenire la violenza economica per promuovere l’autonomia: il welfare che fa crescere le imprese“. Si terrà lunedì 30 novembre dalle 10.30 alle 12.30 a Villa Recalcati, in piazza Libertà a Varese. Lo promuove Global Thinking Foundation, in collaborazione con Terziario Donna Confcommercio provincia di Varese e la Consigliera di Parità della Provincia di Varese.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Varese Davide Galimberti e a Cristina Riganti, presidente provinciale di Terziario Donna Confcommercio Varese. Aprirà i lavori Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Modererà Federico Del Piano, responsabile comunicazione di Confcommercio provincia di Varese.

Interverranno:

l’avvocata Anna Danesi, consigliera di Parità

Samanta Ferrari, coordinatrice degli Enti bilaterali della provincia di Varese

Stefania Ponti, psicoterapeuta di EVA Odv

Manuela Cova, consulente finanziaria iscritta all’albo OCF, educatrice finanziaria AIEF e volontaria di Global Thinking Foundation

Si parlerà di come si manifesta la violenza economica, dell’educazione finanziaria, delle nuove forme di controllo digitale e di come il welfare aziendale può tutelare l’autonomia delle persone.

Per Terziario Donna l’appuntamento serve a dare seguito alle parole del 25 novembre. «Vorremmo vivere in una società in cui il 25 novembre non fosse più necessario», concludono. «Ma fino a quel giorno, per noi, sarà il 25 novembre tutti i giorni».