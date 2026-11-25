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«Quanto accaduto questa mattina a Gallarate ci ricorda drammaticamente che la violenza contro le donne è una realtà quotidiana e che, nonostante le tante parole e le iniziative del 25 novembre, la strada da fare è ancora davvero lunga e ancora molto bisogna fare per intervenire sulla cultura e sui comportamenti che alimentano la violenza. Non basta indignarsi, servono prevenzione, educazione, strumenti e risorse».

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, intervenendo dopo l’episodio avvenuto nella mattinata di mercoledì 25 novembre a Gallarate – dove la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo per una presunta violenza sessuale ai danni della compagna –, proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’esponente dem collega il commento alla presentazione in Consiglio regionale della relazione annuale sul tema e all’incontro “Dietro lo schermo”, organizzato due giorni prima dal gruppo regionale del Pd con esperte e professioniste sulla violenza di genere nello spazio digitale.

«In entrambe queste occasioni è stato evidenziato quanto sia necessario affrontare la violenza in tutte le sue forme, comprese quelle digitali, sempre più diffuse e spesso sottovalutate – prosegue Astuti –. Serve un lavoro quotidiano che parta dall’educazione al rispetto, dalla prevenzione e dalla capacità di riconoscere i segnali della violenza, anche quando si manifestano attraverso il controllo, le minacce e la sopraffazione. Proprio per questo risulta ancora più assurdo che il Governo scelga di vietare l’educazione sessuoaffettiva, negando ai ragazzi e alle ragazze strumenti fondamentali per costruire relazioni sane, basate sul rispetto e sulla consapevolezza».

Nel suo intervento, il consigliere regionale richiama le iniziative avanzate dal Partito Democratico in Lombardia: «Come gruppo Pd abbiamo avanzato precise proposte alla giunta lombarda, chiedendo, oltre a una commissione regionale dedicata, la promozione di progetti di alfabetizzazione, educazione e formazione alla sicurezza digitale in tutti i gradi dell’istruzione e la diffusione di campagne di sensibilizzazione. Abbiamo inoltre chiesto al Consiglio regionale di dotarsi di linee guida per l’adozione del linguaggio di genere, perché anche le parole contribuiscono a costruire una cultura di rispetto e parità e a contrastare stereotipi e discriminazioni. Tutte proposte rimaste, a oggi, inascoltate».

Astuti chiude rivolgendo un appello alle maggioranze politiche: «Non bastano le dichiarazioni e le iniziative simboliche del 25 novembre: il centrodestra che governa la Regione e il Paese dimostri, con i fatti, che contrastare la violenza sulle donne è davvero una priorità».