Violenze ai cortei di ottobre, la Digos fa 50 perquisizioni in Italia: controlli anche a Varese
Le perquisizioni riguardano giovani, anche minorenni, considerati tra i promotori e gli istigatori dei disordini del 17, 18 e 24 ottobre. A Torino è stato denunciato un ragazzo che in casa aveva una pistola a piombini, dieci coltelli e un machete
C’è anche Varese tra le undici città in cui la Digos ha perquisito alcuni giovani, tra cui minorenni. Sono ritenuti coinvolti nei disordini avvenuti durante le manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre scorsi. Le perquisizioni sono cinquanta in tutto. Alcune la polizia le ha decise di propria iniziativa, altre le ha eseguite su delega dell’autorità giudiziaria.
Secondo la nota della Polizia di Stato, l’attività di polizia giudiziaria punta a identificare chi ha partecipato direttamente agli scontri di piazza e chi si è fatto notare nelle chat sui social con commenti che istigavano alla violenza. Oltre a Varese, i controlli hanno riguardato Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino e Verona.
L’unico caso emerso nel dettaglio riguarda Torino. La Digos ha controllato a lungo la rete e così ha identificato un minorenne. Secondo gli investigatori, il ragazzo ha partecipato attivamente ai disordini del 17 ottobre nel capoluogo piemontese, quando la manifestazione era sfociata in violenze e danneggiamenti. Gli agenti sono arrivati a lui grazie a un profilo social a lui collegato, su cui aveva pubblicato foto e video degli scontri durante il corteo.
L’autorità giudiziaria ha poi disposto una perquisizione nella sua abitazione, dove gli agenti hanno trovato una pistola a piombini senza il tappo rosso, dieci cartucce a salve già esplose, dieci coltelli, un machete, un tubo di metallo modificato per essere usato come manganello e quattro martelletti frangivetro. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento.
Le manifestazioni del 17 ottobre erano nate come proteste contro il carovita. In diverse città, tra cui Milano, Torino e Bologna, si erano concluse con scontri e danneggiamenti.
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