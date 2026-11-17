Violò la sorveglianza speciale e aggredì gli agenti a Varese in piazza Trento: condannato a due anni e sei mesi
Si è chiuso oggi al Tribunale di Varese il primo grado del processo a carico del 38enne nato a Luino, volto già noto alle cronache per una lunga serie di violazioni e arresti tra l’Alto Varesotto e il capoluogo. I fatti contestati risalgono al luglio 2024
Si è concluso oggi, martedì 17 novembre 2026, al Tribunale di Varese il procedimento penale a carico di un uomo di 38 anni, nato a Luino, condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. L’imputato — volto già tristemente noto alle cronache giudiziarie locali per una lunga scia di violazioni delle misure di prevenzione e ripetuti arresti tra il Luinese e il capoluogo — rispondeva di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
I fatti contestati nel luglio 2024
Le contestazioni ruotano attorno a un episodio avvenuto a Varese il 1° luglio 2024. L’uomo, all’epoca sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma per la durata di due anni (provvedimento emesso dal Tribunale di Varese e notificato nell’agosto 2023), era stato invece rintracciato dalle forze dell’ordine nel capoluogo varesino, in palese violazione delle prescrizioni imposte.
Secondo quanto ricostruito nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Varese, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura erano intervenuti nei pressi del parcheggio del supermercato Carrefour di piazzale Trento per controllare un gruppo di persone che si stava spintonando. Alla vista della volante, il 38enne aveva tentato di intimidire i poliziotti per sottrarsi all’identificazione, urlando: «Voi non mi fate nulla, sono sotto l’Anticrimine di Roma che mi protegge, se mi toccate ve la faccio finire male, tanto non mi arrestate».
L’aggressione agli agenti e il trasporto in Questura
Alle minacce era poi seguita una violenta reazione fisica durante le fasi di accompagnamento in Questura. L’imputato aveva sferrato calci alle gambe degli operatori, frapponendo mani e piedi tra la portiera e la carrozzeria dell’auto di servizio per impedirne la chiusura. Una volta fatto salire nell’abitacolo, aveva persino tentato di strozzarsi con la cintura di sicurezza, continuando per l’intero tragitto a colpire con pugni i finestrini posteriori e il divisorio in plexiglass nel tentativo di far desistere gli agenti.
I precedenti tra Luino e Varese
La vicenda processuale conclusasi oggi si inserisce in un quadro ben più ampio di intemperanze che avevano portato l’uomo più volte agli onori delle cronache. Nella primavera del 2025, infatti, il 38enne era finito al centro di due arresti ravvicinati nel giro di appena ventiquattr’ore: prima pizzicato dai carabinieri fuori dalla stazione di Luino nonostante l’obbligo di permanenza nella capitale — episodio che aveva segnato il suo quinto arresto in pochi mesi per la violazione della stessa misura — e subito dopo fermato nuovamente dalla Polizia di Stato in via Morosini a Varese, in stato di ebbrezza, al termine di una violenta aggressione con calci, pugni e sputi ai danni degli agenti intervenuti per identificarlo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.