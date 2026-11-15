Virtus e Napoli restano in vetta, Tortona beffa una Cantù ancora a zero
Dopo l'8a giornata la Openjobmetis è quinta appaiata a Venezia (prossima avversaria) e Maxima. Il duo di testa vince, ma Trieste sfiora il colpo a Fuorigrotta. Brianzoli KO al supplementare
In modo diverso, ma Virtus Bologna e Napoli restano appaiate in testa al campionato di basket dopo l’ottava giornata, apertasi sabato con la netta vittoria della Openjobmetis sul campo di Reggio Emilia, seguita poco dopo da quella di Verona in trasferta con la BC Roma (88-89: decisiva la stoppata di Loro su Stevenson a pochi secondi dalla fine).
La Virtus Costa fa la voce grossa a Trento (75-88) dominando la scena fin dal primo periodo (Frazier 18, Carr 17) contro una Dolomiti Energia (Olivari 23) ferma a quota 6 in classifica. Ben diversa e molto più sudata la vittoria di Napoli che si impone su una stoica Trieste all’ultimo tiro: tripla di Spissu per il 90-89 dopo che i giuliani avevano condotto a lungo. Trieste (Galloway 22) che nell’ultima azione ha due tiri per la vittoria (più un tap in disperato) ma ancora una volta a spuntarla è la Repesa Band (5 in doppia cifra, Spissu 16).
Alle spalle del tandem di vetta vincono Treviso e Milano: la Nutribullet batte Scafati al PalaVerde scappando nell’ultimo periodo (91-81) con 18 di Russell e Macura; 16 di Ngouama per i campani sempre penultimi a quota 2.
L’Olimpia di Banchi invece espugna Udine 70-83 con un perentorio 12-24 nel quarto periodo; 6 in doppia cifra per l’EA7 (Thompson, Wright 13), 16 di Battle e 12 di Calzavara per la OWW.
A quota 10 con Varese ci sono Venezia e Maxima Roma con la Umana Reyer che vince lo scontro diretto con i capitolini per 88-81 (Parks 22; Bilan 26 con 8 rimbalzi). Veneti ospiti domenica prossima a Masnago per un incrocio che vale almeno la quinta posizione e un passo avanti in direzione delle Final Eight.
A completare la giornata il match di Desio tra Cantù e Tortona: vincono i piemontesi al supplementare, con l’Acqua San Bernardo ancora ferma a quota zero in classifica. L’innesto di Erick Green fa sperare i brianzoli ma l’esterno (22 punti e subito tante responsabilità) fallisce un libero nel finale dei regolamentari e il tiro della vittoria. All’overtime non c’è storia e Tortona dilaga (92-106, 20 di Vital e Olejniczak).
CLASSIFICA (dopo 8 giornate): V. Bologna, Napoli 14; Milano, Treviso 12; Venezia, VARESE, Max. Roma 10; Trieste, Udine, Verona 8; Tortona, Trento 6; BC Roma, Reggio Emilia 4; Scafati 2; Cantù 0.
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